جدول فروش هفتگی بریتانیا | کِرَش پادشاه باز گشته است

بک سال گذشت؛ زمانی که Crash Bandicoot N. Sane Trilogy برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد، به مدت چهار هفته متوالی در صدر جدول فروش بریتانیا قرار داشت. حال با انتشار این عنوان برای سایر پلتفرم‌ها، پادشاه سابق دوباره تاج پادشاهی را پس گرفته است. پادشاهی که شاید به همین زودی‌ها قصد کنار رفتن ندارد.

تابستان گذشته عنوان Crash Bandicoot N. Sane Trilogy به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد و توانست در مجموع با شش بار صدرنشینی در جدول فروش بریتانیا، تنها عنوان انحصاری پلی‌استیشن لقب بگیرد که بیشترین تعداد صدرنشینی را داشته است. حال به تازگی عنوان Crash Bandicoot N. Sane Trilogy برای پلتفرم‌های اکس باکس وان، ویندوز و نینتندو سوییچ نیز منتشر شده است و نسخه‌ی اکس باکس وان این عنوان توانست تا پس از یک سال بار دیگر پادشاه بریتانیا لقب بگیرد. به علاوه نسخه‌ی فیزیکی این عنوان در کشور بریتانیا نیز موفق شده تا بیش از نیم میلیون نسخه بفروشد. جالب است بدانید نسخه‌ی نینتندو سوییچ عنوان Crash Bandicoot N. Sane Trilogy در میان تمام عناوینی که در سال جاری برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده‌اند، سریع‌ترین میزان فروش را داشته است که اگرچه با توجه به قیمت پایین آن ( زیر ۳۰ یورو) این موضوع اصلا تعجب آور نیست.

عرضه Crash Bandicoot N. Sane Trilogy بر‌روی سایر پلتفرم‌ها و فروش فوق العاده آن به گونه‌ای بود که عنوان جدید عرضه شده توسط شرکت یوبی‌سافت یعنی The Crew 2 را نیز کنار زد و این عنوان به ناچار در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. عنوان The Crew 2 همانند نسخه‌ی اول خود باز هم نتوانست نظر منتقدان را به خود جلب کند و جالب است بدانید فروش این عنوان نسبت به زمان انتشار نسخه‌ی اول یعنی دسامبر ۲۰۱۴ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. شاید بپرسید دلیل این‌که نسخه‌ی اول موفقیت بهتری از لحاظ فروش داشته است چیست؟ در آن برهه زمانی که نسخه‌ی اول عرضه شد ،بازی‌های دیجیتالی به مانند امروزه رواج نیافته بودند و حال امروزه که عصر، عصر بازی‌های دیجتالی می‌باشد، بنابراین طبیعی است که فروش فیزیکی این عنوان (جدول فروش بریتانیا تنها مربوط به فروش فیزیکی بازی‌ها است) کاهش قابل توجهی داشته باشد. به علاوه این نکته را هم در نظر بگیرید که نسخه‌ی اول نیز در ابتدای انتشار مخاطبان زیادی نداشت بلکه به مرور زمان و با انتشار بسته‌های الحاقی و به روز رسان‌هایی توانست به مخاطبان خود افزوده و به نظر می‌رسد که قضاوت در ارتباط با این عنوان هنوز کمی زود است.

در ادامه مشاهده می‌کنیم که عرضه‌ی دو عنوان Crash Bandicoot N. Sane Trilogy و The Crew 2 و همچنین ثبات فروش عنوان FIFA 18 باعث شد تا صدرنشین هفته‌ی گذشته جدول بریتانیا یعنی Mario Tennis Aces به مکان چهارم تنزل پیدا کند. اگرچه میزان فروش این عنوان نسبت به هفته‌ی گذشته ۵۳ درصد کاهش یافته اما در مجموع برای عنوان Mario Tennis Aces که هفته‌ی دوم انتشار خود را سپری می‌کند، عملکرد مناسبی است.

اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد عناوین انحصاری پلی‌استیشن ۴ در هفته‌ی جاری بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که عنوان محبوب God of War با قرار گیری در مکان پنجم همچنان جایگاه خود را در میان ۱۰ عنوان پرفروش بریتانیا حفظ کرده در حالی‌که دیگر عنوان انحصاری پلی‌استیشن ۴ یعنی Detroit: Become Human که مدتی در میان ۱۰ عنوان پرفروش قرار داشت، این هفته جایگاه خود را از دست داده و به رده یازدهم سقوط کرده است.

از دیگر نکات جالب توجه جدول فروش بریتانیا در هفته‌ی جاری می‌توان به بازگشت عنوان Wolfenstein II: The New Colossus از رده بیست و سوم و عنوان Star Wars Battlefront 2 به جمع ده عنوان پرفروش اشاره کرد. در ارتباط با عنوان Wolfenstein II: The New Colossus، می‌توان این موضوع را مدیون عرضه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ این عنوان دانست که توانست به مانند سایر نسخه های خود عملکرد موفقی داشته و حتی نظر منتقدین را نیز به خود جلب کند. عنوان GTA V که دیگر به حضور آن عادت کرده‌ایم نیز به این راحتی‌ها دست بردار نیست و این هفته نیز با قرار گیری در رتبه‌ی هشتم و یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته جایگاه خود را در میان ۱۰ عنوان پرفروش بریتانیا حفظ کرده است. دو عنوان Fallout 4 و Far Cry 5 نیز رتبه‌های نهم و دهم جدول را به خود اختصاص داده‌اند که عنوان شرکت یوبی سافت نسبت به هفته‌ی گذشته دو پله صعود داشته و دیگر نسخه‌ی جدید از سری Far Cry یعنی Far Cry 3 Classic Edition نیز در مکان سی و هفتم جدول قرار گرفته است.

در ادامه‌ی جدول صعود چند پله‌ای عنوان Middle-Earth Shadow of War و Destiny 2 را شاهد هستیم که این هفته به ترتیب در مکان‌های سیزدهم و شانزدهم جدول قرار گرفته‌اند. در نهایت عنوان Harvest Moon: A Light of Hope که بهار امسال برای دو کنسول نینتندو سوییچ و پلی‌استیشن ۴ عرضه شد، در رتبه ۲۶ ام جدول قرار گرفته که نسخه‌ی نینتندو سوییچ بیشترین میزان فروش این عنوان را به خود اختصاص داده است ( ۷۸ درصد فروش نسخه‌ی نینتندو سوییچ و ۲۲ درصد نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴).

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy The Crew 2 FIFA 18 Mario Tennis Aces God of War Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Battlefront 2 Grand Theft Auto V Fallout 4 Far Cry 5

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته اکس باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa