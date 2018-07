برندگان نمایشگاه E3 2018 اعلام شدند

چندی پیش بود که لیست نامزد‌های بهترین‌های نمایشگاه E3 2018 منتشر شد. حال شاهد اعلام برندگان هر بخش هستیم؛ عناوین Spider-Man و Anthem، هر کدام دو جایزه را به خود اختصاص داده‌اند. شما می‌توانید لیست منتشر شده را در ادامه مشاهده کنید. بهترین نمایش: Anthem (بایوور/EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی) Marvel’s […]

چندی پیش بود که لیست نامزد‌های بهترین‌های نمایشگاه E3 2018 منتشر شد. حال شاهد اعلام برندگان هر بخش هستیم؛ عناوین Spider-Man و Anthem، هر کدام دو جایزه را به خود اختصاص داده‌اند.

شما می‌توانید لیست منتشر شده را در ادامه مشاهده کنید.

بهترین نمایش:

Anthem (بایوور/EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز/ به طور انحصاری برای PlayStation 4)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور / اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (باندای نامکو /Sorta Ltd. / برای نینتندو سوییچ)

بهترین بازی اورجینال:

Anthem (بایوور /الکترونیک آرتس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Days Gone (استودیوی بند / SIE به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Dreams (مدیا ملکول / به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور / اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Skull & Bones (یوبیسافت سنگاپور / یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی کنسولی

Assassin’s Creed Odyssey (یوبیسافت کِبِک / یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Dreams ( مدیا ملکول /به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز /به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور /اکتیویژنبرای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (استودویی بانداک نامکو /Sorta Ltd./برای نینتندو سوییچ)

بهترین بازی VR/AR

Astro Bot: Rescue Mission (SIE استودیوی ژاپن / به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Déraciné (فرام سافتور /استودیوی ژاپن/ به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Echo Combat (ردی ات داون /Oculus Studios برای رایانه‌های شخصی)

Tetris Effect (Resonair/به طور انحصاری برای پلی‌استیشن وی آر)

Trover Saves the Universe (اسکوانچ گیمز برای پلی‌استیشن ۴ و برای پلی‌استیشن وی آر)

بهترین بازی رایانه‌های شخصی

Anthem (بایوور /اکترونیک آرتس)

Battlefield V (الکترونیک آرتس دایس /تالکترونیک آرتس)

Metro: Exodus (4A Games/دیپ سیلور)

Rage 2 (آوالانچ/id/بتزدا)

Total War: Three Kingdoms (توسط Creative Assembly/سگا)

بهترین سخت افزار / وسیله جانبی

NEO GEO Mini (توسط SNK)

Poke Ball Plus (توسط نیتندو برای سوییچ)

Starlink: Battle for Atlas (یوبیسافت تورنتو /یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Vantage Controller برای پلی‌اسیتشن ۴ (SCUF Gaming)

Xbox Adaptive Controller (مایکروسافت)

بهترین بازی اکشن

Anthem (بایوور /الکترونیک آترس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Battlefield V (الکترونیک آترس دایس /EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Call of Duty: Black Ops 4 (Treyarch/اکتیویژن برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Metro: Exodus (4A Games/دیپ سیلور برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Rage 2 (Avalanche/id/بتزدا برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی اکشن / ماجراجویی

Assassin’s Creed Odyssey (یوبسافت کبک/یوبیسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Marvel’s Spider-Man (اینسومنیاک گیمز/به طور انحصاری برای پلی‌اسیتشن ۴)

Resident Evil 2 (کپکام برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sekiro: Shadows Die Twice (فرام سافتور /Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Shadow of the Tomb Raider (ایدوس مونترال/اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Tom Clancy’s The Division 2 (شرکت سرگرمی مسیو/بویسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی نقش آفرینی

Divinity: Original Sin II (استودیوی لارین /باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

Kingdom Hearts III (اسکوئر انیکس برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس ‌باکس وان)

Octopath Traveler (اسکوئر انیکس /Acquire/توسط نینتندو برای سوییچ)

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! and Eevee! (گیم فریک/توسط نیتندو برای سوییچ)

بهترین بازی مبارزه‌ای

Dead or Alive 6 (تیم نینجا/کوی تکمو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Jump Force (با همکاری Spike Chunsoft/باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

SOUL CALIBUR VI (باندای نامکو برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Super Smash Bros. Ultimate (استودیوی باندای نامکو /Sorta Ltd./توسط نینتندو برای سوییچ)

بهترین بازی ریسینگ

F1 2018 (کدمسترز برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Forza Horizon 4 (پلی گراند گیمز/Turn 10/استودیوی ماکروسافت برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Team Sonic Racing (سومو دیجیتال /سگا پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

The Crew 2 (با همکاری Ivory Tower /یوبسافت برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Trials Rising (با همکاری Red Lynx/یوبیسافت پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

بهترین بازی ورزشی

FIFA 19 (الکترونیک آرتس ونکوور /الکترونیک آترس برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

Mario Tennis Aces (با همکاری Camelot Software Planning/توسط نینتندو برای سوییچ)

Pro Evolution Soccer 2019 (با همکاری PES Productions/کونامی برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی استراتژیک

Mutant Year Zero: Road to Eden (با همکاری The Bearded Ladies /توسط Funcom برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Total War: Three Kingdoms (با همکاری Creative Assembly/سگا برای رایانه‌های شخصی)

Two Point Hospital (با همکاری Two Point Studios/سگا برای رایانه‌های شخصی)

Wargroove (توسط Chuckle Fish برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

بهترین بازی خانوادگی / اجتماعی

Dreams (توسط Media Molecule/به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۴)

LEGO DC Super-Villains (Traveler’s Tales/WBIE برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ)

PokEmon: Let’s Go, Pikachu! and Eevee! (گیم فریک /توسط نینتندو برای سوییچ)

Overcooked 2 (گوست تاون گیمز/توسط Team 17 برای پلی‌استیشن ۴ سوییچ و رایانه‌های شخصی)

Mario Tennis Aces ( توسط Camelot Software Planning/توسط نینتندو برای سوییچ)

بهترین بازی آنلاین چند نفره

Anthem (بایوور /EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Battlefield V (الکترونیک آرتس دایس/EA برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Call of Duty: Black Ops 4 (تری‌آرک/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Destiny 2: Forsaken (بانجی/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Skull & Bones (یوبیسافت سنگاپور/Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Tom Clancy’s The Division 2 (شرکت سرگرمی مسیو/Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی مستقل

Ori and the Will of Wisps (استودیوی مون/Microsoft برای ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی)

Outer Wilds (موبیوس دیجیتال/Annapurna Interactive برای ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی)

Overcooked 2 (گوست تاون گیمز/Team 17 برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Sable (شد ورکز/Raw Fury برای رایانه‌های شخصی)

Tunic (اندرو شلدایز/Finji برای برای ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

بهترین بازی رو به پیشرفت

Destiny 2: Forsaken (بانجی/Activision برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

For Honor (یوبیسافت مونترال /Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

Fortnite (اپیک برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ و مک و iOS)

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (توسط PUBG Corp برای برای ایکس‌باکس وان، رایانه‌های شخصی و iOS)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (یوبیسافت مونترال /Ubisoft برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی)

منبع متن: gamefa