به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، رییس مدیریت برند Deep Silver، "هیو بِنِن" (Huw Beynon) طی مصاحبه‌‎ای با مجله‌ی Official Xbox Magazine گفت:

"عموما، هدف 4A این بوده که از تمام قدرت سخت‌افزاری که برروی آن کار می‌کنند استفاده کند. Xbox One X مارا قادر می‌سازد تا کارهایی انجام دهیم که قابل انجام برروی دیگر سخت‌افزارها نخواهد بود. برای مثال ما با رزولوشن 4K به همراه HDR برروی Xbox One X بازی را اجرا می‌کنیم. من مطمئنم که بازی برروی تمام پلتفرم‌ها از لحاظ بصری عالی خواهد بود اما برروی Xbox One X بهتر است."

باید اشاره کرد که منظور ایشان قطعا در بین کنسول‌ها است چون Metro Exodus برروی PC اولین عنوانی است که از تکنولوژی NVIDIA RTX استفاده می‌‍کند.

ایشان در نهایت اظهار کرد که هر مرحله از Metro Exodus بازیکنان را به مدت چند روزِ داخل بازی، درگیر می‌کند و هر زمان موقعیت خاصی را برای اتمام مراحل به ارمغان می‌آورد. همچنین بازی درست مانند نسخه‌های قبلی یک عنوان آسان نخواهد بود و مثل آب خوردن قادر به اتمام آن نیستید.



منبع متن: pardisgame