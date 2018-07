در طول پنل Gamelab، آقای "شاون لیدن" (Shawn Layden، رئیس استودیوهای جهانی Sony و مدیرعامل شعبه آمریکا سرگرمی‌های تعاملی شرکت Sony) توضیح داد که چه چیزی استودیهای جهانی Sony و انحصاری‌های PlayStation 4 را خاص می‌کند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، از دید او یکی از دلایل این است که هیچ فرد یا شرکت دیگری نمی‌تواند در 3 ناحیه اصلیِ گیمینگ (آمریکا، اروپا و ژاپن) به تولید و عرضه بازی‌های AAA بپردازد.

"من به دلایل بسیاری فکر می‌کنم. شاید شما ندانید ولی همان ساختاری که برای شما Gran Turismo Sport را به ارمغان آورده، عناوین دیگری نظیر The Last of Us، Horizon: Zero Dawn و Detroit: Become Human و به زودی بازی Spider-Man را به شما هدیه خواهد کرد.

"ما در سراسر جهان 13 استودیو داریم. یکی از چیزهایی که ساختار ما را کمی منحصربه‌فرد می‌کند، این است که ما تنها ساختار استودیویی هستیم که می‌تواند در 3 ناحیه اقدام به ساخت و عرضه بازی‌های AAA کند. من هر کسی که با این ادعای من مخالف است را به چالش دعوت می‌کنم. ما می‌توانیم در ژاپن، آمریکا و اروپا این مورد را عملی کنیم. به نظر من این امر به ما یک انرژی و قدرت مشخص می‌دهد. مطمئنا، این چشم‌اندازی بهتر و بزرگ‌تر پیرامون بازارها و گیمرهای سراسر جهان است. این برای تمامی استودیو‌ها یک مزیت است. ما نزدیک به 2500 تا 3000 کارمند داریم. همچنین ما چندین همکار خارجی داریم؛ چه Insomniac Games باشد- دوباره منظورم Spider-Man است – یا Quantic Dream یا Supermassive. وسعت و محدوده ما واقعا بزرگ و گسترده است."

اخیرا وقتی کار به عرضه بازی‌های بزرگ می‌رسد، استودیوهای جهانی Sony عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. از God of War گرفته تا عناوین استودیو‌های همکار نظیر Detroit: Become Human و Spider-Man که در شهریور امسال منتشر خواهد شد.

هنوز رویدادها و نمایشگاه‌های بزرگی نیز نظیر Gamescom، Tokyo Game Show و PSX نیز وجود دارند که Sony می‌تواند در آن‌ها از سورپرایزهایی رونمایی کند.

در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame