برندگان E3 2018 از نگاه Game Critics مشخص شدند

اخیرا برندگان بهترین نمایش‌های E3 2018 در سبک‌های مختلف از سوی برخی منتقدین مننتخب مشخص شدند. جوایز توسط جف کیلی تهیه و از طرف تعدادی داور و منتقد صنعت بازی‌های ویدیویی انتخاب می‌شوند. هفته گذشته نامزدهای این جوایز را مشاهده کردیم و حالا قرار است شاهد برندگان هر یک از دسته‌بندی‌های خاص باشیم که تعدادی از آن‌ها تعجب برانگیز و سوپرایز کننده هستند.

به گزارش پردیس گیم، Resident Evil 2 جایزه بهترین نمایش را برنده شد و بهترین بازی اوریجینال و اصیل هم عنوان Dreams بود. Anthem و Spider-Man هم تنها بازی‌های این مراسم شدند که توانستند چند جایزه را با خود به خانه ببرند.

بهترین نمایش - Resident Evil 2 Remake

بهترین بازی اوریجینال - Dreams

بهترین بازی واقعیت مجازی/واقعیت افزوده - Tetris Effect

بهترین بازی کامپیوتر - Anthem

بهترین بخش سخت‌افزاری/جانبی - کنترلر Xbox Adaptive

بهترین بازی اکشن - Anthem

بهترین بازی اکشن ماجراجویی - Marvel’s Spider-Man

بهترین بازی نقش‌آفرینی - Kingdom Hearts III

بهترین بازی مبارزه‌ای - Super Smash Bros. Ultimate

بهترین بازی مسابقه‌ای - Forza Horizon 4

بهترین بازی ورزشی - FIFA 19

بهترین بازی استراتژی - Total War: Three Kingdoms

بهترین بازی خانوادگی/اجتماعی - Overcooked 2

بهترین بازی چندنفره - Battlefield V

بهترین بازی در حال توسعه - Fortnite

تنها عناوینی که در E3 قابل بازی بودند، اجازه نامزد شدن برای دریافت جوایز را داشتند اما آن‌ها "تقدیر ویژه" از برخی بازی‌هایی که فقط نمایش داده شدند هم به عمل آوردند:

تقدیر ویژه برای گرافیک:

-Cyberpunk 2077

-The Last of Us Part II

-Ghost of Tsushima

تقدیر ویژه برای صداگذاری:

-The Last of Us Part II

تقدیر ویژه برای نوآوری:

Cyberpunk 2077

نظر شما در رابطه با برندگان چیست؟ از نظر شما بهترین نمایش مربوط به کدام بازی بود؟ لطفد دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame