اگر مکان‌هایی که ناشران بازی‌های ویدئویی در آن واقع شده‌اند را بررسی کنید، به این نتیجه می‌رسید که اکثر شرکت‌هایی که در زمینه نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت دارند، به طور خاص در یک منطقه و قاره حضور دارند. این مورد برای شرکت‌هایی نظیر یوبی‌سافت (Ubisoft)، الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) صدق […]

اگر مکان‌هایی که ناشران بازی‌های ویدئویی در آن واقع شده‌اند را بررسی کنید، به این نتیجه می‌رسید که اکثر شرکت‌هایی که در زمینه نشر بازی‌های ویدئویی فعالیت دارند، به طور خاص در یک منطقه و قاره حضور دارند. این مورد برای شرکت‌هایی نظیر یوبی‌سافت (Ubisoft)، الکترونیک آرتس (Electronic Arts) و تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) صدق می‌کند. شرکت محبوب و قدیمی نینتندو نیز بیشتر بازی‌هایش را در ژاپن می‌سازد.

البته در این مورد خاص هم استثناء وجود دارد؛ سونی. سونی تنها شرکتی است که توانسته استودیوهای متعددی را در سراسر جهان به منظور خلق بازی‌های سطح بالا و AAA مدیریت کند. این چیزی است که مزیتش را در این سال‌ها دیده‌ایم و فهرست بازی‌های فرست پارتی سونی گواهی بر این مدعاست.

البته این مهم چیزی است که رئیس بخش آمریکای سونی یعنی شاون لیدن (Shawn Layden) هم به آن افتخار می‌کند. وی در جریان سخنرانی‌اش در پنل Gamelab، یادآور شد که سونی همچنان تنها شرکت جهان است که استودیوهایی در هر سه منطقه اصلی (آمریکا، اروپا و ژاپن) دارد که بازی‌های باکیفیت و AAA ساخته و عرضه می‌کنند.

وی در این خصوص ابراز داشت:

ممکن است بدانید که آن استودیویی که بازی Gran Turismo را برای شما به ارمغان آورده، ساختاری مشابه با دیگر استودیوهایی دارد که عناوین The Last of Us، Horizon Zero Dawn و Detroit: Become Human و همچنین بازی Spider-Man را عرضه کرده‌اند.