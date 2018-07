شاید چند سالی است که بیشتر از این‌که شاهد عناوین داستان محور با اهدافی فراتر از پول و سرگرمی باشیم، شاهد عناوین چندنفره یا دنباله‌های اجباری برای مجموعه‌های قدیمی هستیم که نه‌تنها تجربه‌ای منحصر به فرد خلق نمی‌کنند بلکه سعی دارند با صحنه‌های پر زرق و برق خود بازی‌بازان را به هیجان بیاورند و توجه […]

شاید چند سالی است که بیشتر از این‌که شاهد عناوین داستان محور با اهدافی فراتر از پول و سرگرمی باشیم، شاهد عناوین چندنفره یا دنباله‌های اجباری برای مجموعه‌های قدیمی هستیم که نه‌تنها تجربه‌ای منحصر به فرد خلق نمی‌کنند بلکه سعی دارند با صحنه‌های پر زرق و برق خود بازی‌بازان را به هیجان بیاورند و توجه آنان را جلب کنند.

البته میزان فروش این‌چنین عناوینی به قدری بالا است که حتی عناوین باکیفیتی که حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند با شکست‌های بزرگ مواجه می‌شوند و بازار را به سایر عناوین می‌بازند و به مرز ورشکستگی میافتند. دقیقاً به همین دلیل است که ناشران و استودیوها برای تضمین سود آینده‌ی خود دست به ریسک نمی‌زنند و تا جای ممکن در پی ساخت عناوین ساده یا به اصطلاح سینما دوستان “پاپکورنی” هستند. البته در این بین استثنائاتی نیز وجود دارند.

به گفته‌ی شاون لیدن (Shawn Layden) رئیس بخش استودیوهای جهانی سونی، این شرکت یکی از آن استثنائات است. او که در رویداد Gamelab حضور یافته بود در میان صحبت‌هایش اعلام داشت که سونی می‌خواهد مردم را با عناوینش به تفکر، خنده و گریه وادارد:

ما داستان بزرگ را دوست داریم. ما روایت را دوست داریم. ما می‌خواهیم مردم را به تفکر، خنده، گریه و شناخت شخصیت‌ها و دنیاهایی که می‌سازیم واداریم. خوشبختانه شما می‌خواهید برای مدت زیادی در آن دنیاها زندگی کنید و به داستان‌هایی که شخصیت‌ها تعریف می‌کنند گوش دهید. برای ما، رسانه‌ی سرگرمی ما در پی این است که آیا می‌توانیم شما را حرکت دهیم؟ آیا می‌توانیم تفکر جدیدی به شما ارائه دهیم تا چیزهای جدیدی ببینید؟ من فکر می‌کنم اگر نگاهی به تمام بازی‌های ما بیندازید می‌بینید که این چیزی است که همه‌ی آن‌ها را به هم متصل کرده است.

با توجه به سابقه‌ی بازی‌های شرکت سونی، به‌نظر می‌رسد اظهارات لیدن کاملاً صحت داشته باشند چراکه همواره عناوین این شرکت، از Uncharted با لحظات شادش گرفته تا Detroit: Become Human با انتقادات ریزی که به نظام برده‌داری مدرن و آینده‌ی جوامع انسانی می‌کند یا The Last of Us همه و همه از یک قاعده‌ پیروی می‌کنند. نظر شما در این‌باره چیست؟ شرکت‌های دیگری نیز هستند که به موضوعاتی بیش از سرگرمی بپردازند اما سونی تا چه حد در پرداختن به آن‌ها موفق بوده است؟ دیدگاه خود را با ما درمیان بگذارید.

منبع متن: gamefa