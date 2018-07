تاریخ انتشار بازی This Is the Police 2 مشخص شد

ساعاتی پیش استودیو Weappy Studio و شرکت THQ Nordic از تاریخ انتشار بازی This Is the Police 2 رونمایی کردند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DSOGaming، عنوان This Is the Police 2 در تاریخ 2 آگوست (11 مرداد) برروی پلتفرم‌های PC، Mac و Linux منتشر می‌شود. نسخه کنسولی بازی نیز در پاییز امسال برروی کنسول‌های PS4، Xbox One و Nintendo Switch عرضه خواهد شد.

This Is the Police 2 ترکیبی از ژانرهای ماجرایی، استراتژیک و مدیریت بوده و در نسخه دوم مکانیک‌هایی جدیدتر وجود دارد که سبب تقویت بخش‌های استراتژیک و تاکتیکی بازی می‌شود. اکنون تنها مدیریت تجهیزات و و ابزار نیروهای پلیس و در نظر گرفتن مهارت‌های فردی آن‌ها کافی نخواهد بود.

در This Is the Police 2، هر چالش به مشارکت مستقیم بازیکن در صحنه‌های مبارزات تاکتیکی نیاز داشته و نتیجه به تک‌تک تصمیمات بازیکن بستگی دارد. اکنون زیردستان شما تنها چندین منبع مختلف نیستند؛ آن‌ها مردم زنده با نفاط قوت و ضعف، ترس‌ها و غرض‌ورزی‌های مخصوص به خود هستند و شما باید جهت رسیدن به هدف برروی تمامی این‌ها حساب باز کنید.

منبع متن: pardisgame