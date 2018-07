مشخصات سیستم موردنیاز برای اجرای Life is Strange 2 اعلام شد

Life is Strange 2 هفته گذشته معرفی شد؛ با این وجود تمام چیزی که دریافت کردیم لوگوی بازی بود که در یک تیزر کوتاه به نمایش درآمد. با توجه به این که هیچ‌گونه گیم‌پلی و یا اسکرین‌شاتی از بازی به نمایش درنیامد، گمانه‌زنی در مورد سیستم موردنیاز برای اجرای بازی امری غیرممکن بود. اما حال […]

Life is Strange 2 هفته گذشته معرفی شد؛ با این وجود تمام چیزی که دریافت کردیم لوگوی بازی بود که در یک تیزر کوتاه به نمایش درآمد. با توجه به این که هیچ‌گونه گیم‌پلی و یا اسکرین‌شاتی از بازی به نمایش درنیامد، گمانه‌زنی در مورد سیستم موردنیاز برای اجرای بازی امری غیرممکن بود. اما حال به تازگی مشخصات سیستم موردنیاز بازی به صورت رسمی منتشر شده است.

مشخصات حداقل سیستم موردنیاز برای اجرای Life is Strange 2:

سیستم عامل: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit پردازنده: Intel Core i3-2100 3.1GHz or AMD Phenom X4 945 3.0GHz

Intel Core i3-2100 3.1GHz or AMD Phenom X4 945 3.0GHz حافظه رم: ۳GB System Memory

۳GB System Memory حافظه رم کارت گرافیک: ۲GB Video Memory

۲GB Video Memory کارت گرافیک: GeForce GTX 650 2GB or Radeon HD R7 250

GeForce GTX 650 2GB or Radeon HD R7 250 دایرکت ایکس: DirectX 11

DirectX 11 فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز: ۱۴GB Available Hard Drive Space



مشخصات سیستم پیشنهادی برای اجرای Life is Strange 2:

سیستم عامل: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit پردازنده: Intel Core i3-6100 3.7GHz or AMD Athlon X4 845 3.5 GHz

Intel Core i3-6100 3.7GHz or AMD Athlon X4 845 3.5 GHz حافظه رم: ۶GB System Memory

۶GB System Memory حافظه رم کارت گرافیک: ۴GB Video Memory

۴GB Video Memory کارت گرافیک: GeForce GTX 1050 4GB or Radeon RX 480 4GB

GeForce GTX 1050 4GB or Radeon RX 480 4GB دایرکت ایکس: DirectX 11

DirectX 11 فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز: ۱۴GB Available Hard Drive Space

با توجه به اینکه هنوز ویدئو یا عکسی از بازی منتشر نشده، در مورد این مشخصات به جز حدس و گمانه‌زنی نمی‌توانیم اظهارنظری کنیم. این مشخصات بسیار شبیه به مشخصاتی است که برای عنوان تازه منتشرشده The Awesome Adventures of Captain Spirit که می‌توان آن را اسپین آفی از Life is Strange 2 به شمار آورد، اعلام شده بود. Captain Spirit را می‌توانید به صورت کاملا رایگان از استیم دانلود کنید؛ بنابراین اگر در مورد عملکرد Life is Strange 2 بر روی سیستم خود مطمئن نیستید، می‌توانید Captain Spirit را دانلود کرده و از اجرای آن مطمئن شوید.

صرف‌نظر از این مقایسه، مشخصات موردنیاز برای Life is Strange 2، آنچنان هم سنگین نیست. در واقع حداقل سیستم موردنیاز برای اجرای بازی در سیستمی ضعیف تا سیستمی میان‌رده و ۵ ساله کافی به نظر می‌رسد؛ بنابراین با سیستمی پیشرفته‌تر به راحتی می‌توانید Life is Strange 2 را تجربه کنید.

اما کسانی که به دنبال نرخ فریم باثبات‌تر و وضوح بالاتر در Life is Strange 2 هستند، به پردازنده پیشرفته‌تر دو هسته‌ای نیاز خواهند داشت و در کنار آن کارت گرافیکی با حافظه ۴ گیگ و نیز حافظه رم ۶ گیگی مورد نیاز است. اما یکی از نکات تعجب‌برانگیز در مشخصات سیستم پیشنهادی ذکر کارت گرفیک GTX 1050 4GB است. چنین کارت‌ گرافیکی در فرم دسکتاپ وجود ندارد و GTX 1050 تنها با حافظه ۲ گیگ برای دسکتاپ‌ها عرضه شده است. حدس زدن در این مورد سخت است ولی اگر واقعا حافظه گرافیکی ۴ گیگی برای اجرای بازی نیاز باشد، در این صورت ممکن است که احتیاج به یک کارت GeForce GTX 1050 Ti برای اجرای Life is Strange 2 در حداکثر تنظیمات گرافیکی داشته باشید.

Life is Strange 2 سپتامبر امسال برای ۳ پلتفرم اصلی یعنی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد (البته قسمت اول آن). همانطور که احتمالا می‌دانید نسخه دوم این بازی نیز مانند نسخه اول به صورت اپیزودی عرضه خواهد شد و شما کل مجموعه را با هم در اختیار نخواهید داشت. همچنین اخیرا خبر دیگری از این بازی منتشر شده بود که اعلام می‌داشت Life is Strange 2 هم‌اکنون برای پیش‌خرید در دسترس قرار گرفته است. از این آدرس می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورید.

منبع متن: gamefa