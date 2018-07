استودیوی سانتامونیکا به تازگی مجموعه تصاویر هنری عنوان God of War را منتشر کرده است. این تصاویر بر روی طراحی هنری بازی تمرکز داشته و بسیاری از آن‌ها را طی هفته های گذشته نیز مشاهد کردیم. اما در میان این تصاویر برای نخستین بار نگاهی خواهیم داشت به سرزمین اسرار آمیز واناهایم (Vanaheim) که به نظر […]

استودیوی سانتامونیکا به تازگی مجموعه تصاویر هنری عنوان God of War را منتشر کرده است. این تصاویر بر روی طراحی هنری بازی تمرکز داشته و بسیاری از آن‌ها را طی هفته های گذشته نیز مشاهد کردیم. اما در میان این تصاویر برای نخستین بار نگاهی خواهیم داشت به سرزمین اسرار آمیز واناهایم (Vanaheim) که به نظر می‌رسد نسخه بعدی این سری بر روی این سرزمین و خدایان آن تمرکز خواهد داشت.

Vanaheim سرزمین خدایان ونیر ( Vanir)

در اساطیر نورس واناهایم (Vanaheim) سرزمین خدایان ونیر ( Vanir) است؛ یکی از دو گروه خدایان اسکاندیناوی. در داستان God of War دو خدای Vanir و Aesir (خدایان آزگارد) با یکدیگر در نبردی خونین درگیر شده که در این نبرد خدای ونیر شکست خورده، به سرزمین خود گریخت و برای در امان ماندن برای همیشه راه ورود به این سرزمین را مسدود کرد. از این روی ما در عنوان God of War قادر به سفر به این سرزمین و مشاهده‌ی آن نبودیم. به تازگی مارک کاستونون یکی از طراحان هنری بازی God of War، یکی از طرح های هنری این سرزمین اسرار آمیز و زیبا را به اشتراک گذاشته است که در قسمت پایین قابل مشاهده است:

بر اساس اتفاقات و داستان God of War به نظر می‌رسد در نسخه‌های بعدی این سری و ادامه داستان آن سرزمین واناهایم ( Vanaheim) نیز قابل بازی باشد. کوری بارلوگ، کارگردان عنوان God of War در گذشته اشاره کرد که هیچ علاقه‌ای به عرضه محتویات اضافه پس از انتشار برای این عنوان ندارد اما بارها از علاقه‌ی خود به ساخت ادامه‌ی این سری صحبت و بارها به این نکته اشاره کرده است که در رابطه با ادامه این سری ایده‌های بسیاری در ذهن خود دارد. با توجه به این موضوع به نظر می رسد شاید برای نسخهی بعدی این سری نباید مدت طولانی صبر کنیم . با توجه به دشمنی‌های به وجود آمده میان کریتوس و دیگر خدایان آزگارد از قبیل ثور و اودین شاید ونیر ( Vanir) تنها کسی است که کریتوس می‌تواند روی کمک وی حساب کند؛ خصوصاً اینکه به نظر می‌رسد فریا نیز با توجه به قتل پسرش توسط کریتوس ممکن است به کمک دیگر خدایان ازگارد بشتابد تا با نابودی کریتوس از وی انتقام بگیرد.