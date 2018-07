جزئیات و تصاویر جدیدی از عنوان This Land Is My Land منتشر شد

در حال حاضر عناوین کمی با فضای وسترن وجود دارند؛ اگر چه می‌توان به عنوان به شدت موردانتظار Red Dead Redemption 2 ساخته استودیو راک‌استار (Rockstar) اشاره کرد ولی با این وجود هنوز سه ماه و نیم به انتشار این عنوان زمان باقی مانده است. بنابراین This Land Is My Land از معدود عناوینی است […]

در حال حاضر عناوین کمی با فضای وسترن وجود دارند؛ اگر چه می‌توان به عنوان به شدت موردانتظار Red Dead Redemption 2 ساخته استودیو راک‌استار (Rockstar) اشاره کرد ولی با این وجود هنوز سه ماه و نیم به انتشار این عنوان زمان باقی مانده است. بنابراین This Land Is My Land از معدود عناوینی است که در جهانی وسترن دنبال می‌شود.

تعداد بازی‌های وسترن اندک است؛ ولی از آن کمتر تعداد بازی‌های وسترنی است که در آن در نقش یک بومی آمریکایی بازی می‌کنیم. در واقع چنین عنوانی تا به حال تولید نشده است ولی اگر شما بازی خاصی در ذهن دارید می‌توانید آن را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

عنوان This Land Is My Land شاید اولین عنوان با شرایط فوق باشد که برای رایانه‌های شخصی در دست توسعه قرار گرفته است. با توجه به توضیحاتی که در وب‌سایت رسمی بازی ارائه شده است، این عنوان یک بازی “جهان باز و در سبک اکشن مخفی‌کاری” می‌باشد که “در محیطی خصمانه و از نظر زمانی، پویا و زنده” جریان دارد. این عنوان توسط استودیو روسی گیم-لبز (Game-Labs) ساخته شده است که عناوینی استراتژی همچون Ultimate General: Gettysburg و Ultimate General: Civil War را در کارنامه دارند و اخیرا نیز عنوان چندنفره سندباکس Naval Action را منتشر کرده‌اند.

در زیر به طور خلاصه توضیحات و ویژگی‌های بازی که در وب‌سایت رسمی آن قرار گرفته است را می‌خوانید. همچنین در آخر می‌توانید تصاویری از محیط بازی را مشاهده کنید:

تنوع روش‌های مختلفی برای دست‌یابی به اهداف وجود دارد. علاوه بر آن هر تجربه‌ای از بازی منحصر به فرد خواهد بود، چرا که جهان بازی هر بار بعد از ریستارت کردن بازی تغییر خواهد کرد. شهرها به شکلی متفاوت ایجاد خواهند شد؛ اردوگاه‌ها در مکان‌هایی تغییریافته شکل خواهند گرفت و دسته‌های گشت‌زنی نیز مسیرهایی جدید را برای گشت‌زنی انتخاب خواهند کرد. جهان خصمانه طبیعت زیبای آمریکا دستخوش تغییراتی شده است و مهاجران جدید، جا را برای شما تنگ کرده‌اند. اگر می‌خواهید که سرزمین خود را پس بگیرید باید آماده شده و با این تغییرات، مبارزه‌ای فعال داشته باشید. بازی پر پیچ و خم است و همواره چیزی خطرناک و هیجان‌انگیز در هر مرحله از مسیر شما و در هر گوشه‌ای از این جهان انتظارتان را می‌کشد. دشمنان مکانیزم‌های بازی با شما مانند یک شخص بالغ رفتار می‌کند؛ شخصی که می‌تواند با تصمیمات هوشمندانه خود بر هوش مصنوعی تعاملی بازی فائق آید و در برخورد با تهدیدات و تغییرات پیرامون خود هوشمندانه عمل کند.

