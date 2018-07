حتی قبل از عرضه‌ی Call of Duty: Black Ops 4 توسط تری آرک (Treyarch)، نسخه‌ی سال ۲۰۱۹ بازی Call of Duty در دست توسعه قرار داشته است. با توجه به چرخه‌ی سه سال این عنوان، سال بعد نوبت به اینفینیتی وارد (Infinity Ward) می‌رسد تا این سری را به مسیری جدید هدایت کند. حال به توجه […]

حتی قبل از عرضه‌ی Call of Duty: Black Ops 4 توسط تری آرک (Treyarch)، نسخه‌ی سال ۲۰۱۹ بازی Call of Duty در دست توسعه قرار داشته است. با توجه به چرخه‌ی سه سال این عنوان، سال بعد نوبت به اینفینیتی وارد (Infinity Ward) می‌رسد تا این سری را به مسیری جدید هدایت کند. حال به توجه به آگهی استخدام منتشر شده از سوی این استودیو، به نظر می‌رسد شاهد عرضه Call of Duty 2019 برای کنسول‌های نسل بعد خواهیم بود.



امروز خبری مبنی بر انتشار یک آگهی استخدام از سوی اینفینیتی وارد منتشر شد. با توجه به این آگهی، اینفینیتی وارد به دنبال استخدام یک بازی‌نامه نویس برای ساخت Call of Duty 2019 می‌گردد که به نوعی این موضوع مهر تاییدی بر وجود بخش داستانی در نسخه‌ی سال بعد این سری می‌باشد. در این آگهی متن زیر آمده است.

بیایید با درخشان‌ترین تیم صنعت بازی‌های ویدئویی بر روی یک عنوانی جدید، هیجان‌انگیز و معرفی نشده برای پلتفرم‌های نسل بعد همکاری کنید.

حال چیزی که در این متن توجه عده‌ی زیادی را به خود جلب کرده، عبارت “نسل بعد” است. عبارتی که به نظر می‌رسد به سخت افزار‌های جدیدی اشاره دارد.

سوالی که پیش می‌آید این است که آیا Call of Duty 2019 در کنار عرضه برای نسل فعلی، برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس بعدی هم منتشر خواهد شد؟ آیا این امکان وجود دارد که پس از عرضه این بازی برای کنسول‌های نسل فعلی، چند ماه بعد برای نسل نهم عرضه شود؟ البته این امکان وجود دارد که منظور اینفینیتی وارد از عبارت “نسل بعد”، کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس باشد و موضوع آنقدر‌ها هم که ما فکر می‌کنیم پیچیده نیست. گرچه این موضوع تا حدودی به نظر بعید می‌رسد. چراکه حتی با توجه به سخت افزار فوق‌العاده این دو کنسول، مطمئنا در نسل بعدی با کنسول‌های به مراتب قوی‌تر رو به رو خواهیم بود، پس نمی‌توان نام نسل بعدی کنسول‌‌ها را بر روی آن‌ها نهاد. حال باید منتظر واکنش اکتیویژن (Activision) به این شایعه باشیم.

جدیدترین نسخه این سری با نام Call of Duty: Black Ops 4 توسط تری‌آرک در حال توسعه می‌باشد. Black Ops 4 اولین نسخه از این سری محبوب است که از بخش داستانی کلاسیک برخوردار نخواهد بود و تنها شامل مراحلی تک‌نفره می‌باشد که به معرفی شخصیت‌های بخش چند‌نفره خواهد پرداخت. بنابر گفته‌ی تری آرک در بخش چند‌نفره شاهد تجربه‌ای تاکتیکی و نفس‌گیر خواهیم بود. همچنین برای نخستین بار شاهد حضور بخش بتل رویال در این بازی هستیم که در بزرگترین نقشه ساخته شده در کل سری Call of Duty روایت خواهد شد.

Call of Duty: Black Ops 4 در تاریخ جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa