استدیوی Infinity Ward‌ هم اکنون در حال ساخت نسخه‌ی بعدی Call of Duty است، اما احتمال دارد که این بازی برای کنسول‌های نسل بعدی منتشر شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، جدیدترین آگهی استخدام استدیوی Infinity Ward به این اشاره دارد که آن‌ها در حال ساخت یک بازی برای نسل بعدی هستند. همانطور که می‌دانید، از سال 2014 سری Call of Duty به چرخه‌ی 3 ساله‌ی تولید وارد شد و در هر سال استدیوهای Infinity Ward، Sledgehammer و Treyarch به ترتیب یک نسخه از آن را منتشر می‌کنند. بعد از عرضه‌ی Call of Duty: WWII که توسط Sledgehammer ساخته شده بود، امسال نوبت Treyarch تا Call of Duty: Black Ops IIII را عرضه کند و بعد از آن هم نوبت Infinity Ward که Call of Duty 2019 را عرضه کند.

حال در آگهی استخدام Infinity Ward آمده است: "بیا و با یکی از درخشان‌ترین‌های صنعت بازی‌های ویدئویی و بر روی یک بازی جدید، هیجان انگیز و معرفی نشده برای پلتفرم‌های نسل بعدی کار کن."

همچنین Call of Duty 2019 احتمالا یک بخش داستانی تکنفره دارد، زیرا درباره‌ی شغل‌ها و شرایط آمده است:

تمایل قوی برای آوردن زندگی به شخصیت‌های بازی و توانایی اجرای طبیعی و واقع گرایانه و صداگذاری

علاقه‌ی قوی به بازی‌های اول شخص شوتر

توانایی تشریح و بحث درباره‌ی طراحی مراحل در بازی‌های اخیر

درک گسترده از طراحی بازی‌های چندنفره و تکنفره

آشنایی با ابزارهای بازیسازی همچون Radiant، Unreal، Unity و Crytek

آشنایی با زبان‌های برنامه نویسی همچون Python، Lua و زبان‌های مشابه

داشتن انگیزه برای رفع مشکلات بازی

مهارت ارتباطی خوب و توانایی نوشتن دیالوگ‌های جذاب

داشتن سابقه‌ی کار یا کارآموزی در بازی‌ها

منبع متن: pardisgame