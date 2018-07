پس از حواشی پیش آمده برای استودیوی کمپالشن گیمز (Compulsion Games) مبنی بر صادر نشدن مجوز رده‌بندی We Happy Few در استرالیا، خوشبختانه پس از مذاکراتی با سازمان رده‌بندی، بالاخره مجوز انتشار این بازی در استرالیا صادر شد. همانطور که می‌دانید بنابر گفته‌ی سازمان رده‌بندی استرالیا، عنوان We Happy Few به دلیل تبلیغ مواردی همچون مسائل جنسی، […]

همانطور که می‌دانید بنابر گفته‌ی سازمان رده‌بندی استرالیا، عنوان We Happy Few به دلیل تبلیغ مواردی همچون مسائل جنسی، مصرف مواد مخدر، اعتیاد و خشونت، مجوز رده‌بندی در این کشور را دریافت نکرد که به تبع این بازی اجازه انتشار در استرالیا را نداشت. پس از آن کمپالشن گیمز در طی مذاکراتی تلاش کرد تا نظر این سازمان را تغییر دهد. حال به نظر می‌رسد این استودیو توانسته با پیروزی از مذاکرات خارج شود و We Happy Few توانسته با دریافت رده‌بندی سنی R18+، مجوز انتشار در استرالیا را به دست آورد.

به گفته توسعه‌دهندگان، آن‌ها با ارائه درخواست تجدید نظر و تلاشی بی‌وقفه موفق به لغو تصمیم این سازمان شدند. همچنین بازی شامل هیچگونه سانسوری نخواهد شد و بازیکنان کشور استرالیا می‌توانند به تجربه‌ی نسخه‌ی اصلی We Happy Few بپردازند. اگرچه هنوز هم این سازمان به بازیکنان در مورد خشونت فانتزی و مصرف مواد مخدر در بازی، هشدار داده است. ‌می‌توانید از این قسمت به مشاهده تریلر منتشر شده در E3 2018 بپردازید.

We Happy Few هم اکنون در حالت دسترسی زودهنگام برای کنسول ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شده اما نسخه اصلی بازی در تاریخ جمعه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ (۱۰ آگوست ۲۰۱۸ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa