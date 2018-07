در حال حاضر استودیوی بازیسازی بایوور (BioWare) بیشتر منابع خود را به ساخت بازی مورد انتظار Anthem اختصاص داده است؛ اما در صورتی که روند توسعه این بازی به پایان برسد، آن‌ها چه برنامه‌ای خواهند داشت؟ گیم اینفورمر این سوال را از مدیر کل این استودیو یعنی کیسی هادسون (Casey Hudson) پرسیده و پاسخ وی […]

در حال حاضر استودیوی بازیسازی بایوور (BioWare) بیشتر منابع خود را به ساخت بازی مورد انتظار Anthem اختصاص داده است؛ اما در صورتی که روند توسعه این بازی به پایان برسد، آن‌ها چه برنامه‌ای خواهند داشت؟ گیم اینفورمر این سوال را از مدیر کل این استودیو یعنی کیسی هادسون (Casey Hudson) پرسیده و پاسخ وی به شکلی صریح خبر از عرضه نسخه‌های جدید سری بازی‌های Mass Effect و Dragon Age در آینده می‌دهد.

Dragon Age و Mass Effect، ما می‌خواهیم هر چه زودتر به این دو سری بازگردیم. Mass Effect قطعاً بازی‌ای است که می‌خواهم بار دیگر به سمت آن بروم. [این بازی همانند] کودک من است. من کمک کردم تا سری Mass Effect کار خود را آغاز کند، بنابراین البته که ما قصد داریم در مقطعی به آن بازگردیم.

در حال حاضر تیم کوچکی از توسعه دهندگان در استودیوی بایوور، مشغول آماده‌سازی پروسه تولید نسخه جدید سری بازی‌های Dragon Age هستند؛ بنابراین به احتمال بسیار زیاد، Dragon Age جدید، پروژه بعدی این استودیو پس از عرضه بازی Anthem باشد. اما در خصوص سری Star Wars چه؟ این استودیو توانست با ساخت و عرضه Knights of the Old Republic نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد بنابراین آن‌ها چه زمانی به کهکشان‌های دور باز خواهند گشت؟

در حال حاضر بازی‌های زیادی‌ست که ما به عنوان یک استودیو می‌خواهیم به سمت آن‌ها برویم. بنابراین، یکی از چالش‌هایی که برای ساخت یک بازی واقعاً بزرگ آن هم با چنین مقیاس‌هایی با آن روبرو هستیم این است که کل استودیو درگیر آن می‌شوند؛ ما استودیوی بزرگی هستیم. بازی‌های زیادی‌ست که ما دوست داریم بسازیم اما این کار عملاً ممکن نیست و به همین علت، ما مجبوریم که از بین آن‌ها یکی را انتخاب کنیم و از بقیه رد شویم. اما من عاشق Star Wars هستم، من ساخت بازی Knights of the Old Republic را دوست داشتم. بنابراین… ما همیشه سعی می‌کنیم بفهمیم که در آینده چه پیش خواهد آمد.

همانطور که از سخنان هادسون پیداست، بایوور فعلاً تصمیمی مبنی بر ساخت نسخه جدیدی از سری Star Wars ندارد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی الکترونیک آرتس رسماً اعلام کرد که بایوور هم جزوی از برنامه‌های این شرکت در ساخت بازی‌های Star Wars خواهد بود. با این وجود، آن‌ها کاملاً از توسعه و پشتیبانی بازی‌های این سری دور نیفتاده‌اند چراکه عنوان MMO Star Wars: The Old Republic همچنان قابل بازی‌ است. اما مشخص است که طرفداران این استودیو خواهان چیز جدیدی هستند که البته به این زودی‌ها نیز به خواسته خود نخواهند رسید.

منبع متن: gamefa