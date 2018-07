الکترونیک آرتس ناشر بازی بعدی سازندگان A Way Out خواهد بود

جوزف فارس (Jasef Fares) یکی از کار گردانانی است که با هر بازی خود توانسته با استفاده از ریسک پذیری بالا موجی از خلاقیت را به مخاطب خود عرضه کند. اولین بازی مطرح ساخته شده توسط او Brothers : A Tale of Two Sons عنوانی در سبک ماجراجویی و معمایی بود که با بازخورد خوب بازی‌بازان و […]

جوزف فارس (Jasef Fares) یکی از کار گردانانی است که با هر بازی خود توانسته با استفاده از ریسک پذیری بالا موجی از خلاقیت را به مخاطب خود عرضه کند. اولین بازی مطرح ساخته شده توسط او Brothers : A Tale of Two Sons عنوانی در سبک ماجراجویی و معمایی بود که با بازخورد خوب بازی‌بازان و منتقدان مواجه شد و توانست اسم فارس را برروی زبان‌ها بیاندازد.

اما فارس برای ساخت دومین بازی خود که بلندپروازانه‌تر و سنگین‌تر از بازی قبلی بود، به ناشر قدرتمندی نیاز داشت و به همین دلیل تصمیم گرفت با شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) به عنوان ناشر A Way Out همکاری داشته باشد. حال به‌تازگی فارس در گفتگویی با وب‌سایت Eurogamer درباره‌ی بازی جدید خود جزئیاتی مطرح کرده که طی آن مشخص شد که بار دیگر الکترونیک آرتس به عنوان ناشر با فارس همکاری خواهد کرد:

بله ما با الکترونیک آرتس هستیم. مشکلی نیست، این یک پشتیبانی فوق‌العاده خوب است. من اهمیتی نمی‌دهم ناشری که با آن کار خواهم کرد یکسان باشد یا نه. روش کار من این‌گونه است: به جنبه‌های اقتصادی احترام می‌گذارم اما هیچ‌کس حق گند زدن به چشم‌اندازها را ندارد و این بسیار بسیار مهم است. و آن‌ها هم‌اکنون در الکترونیک آرتس این را می‌دانند و پشتیبانی فوق‌العاده‌ هستند، پشتیبانی فوق‌العاده‌.

همچنین او درباره‌ی وضعیت تولید بازی جدید خود بیان داشت:

ما در اوایل مرحله‌ی پیش تولید قرار داریم اما پس از این در چهار هفته به مرحله‌ی تولید کامل منتقل خواهیم شد.

البته او بیان کرد که حتی وقتی وارد مرحله‌ی تولید کامل نیز شوند ساخت بازی دو یا سه سال به طول خواهد انجامید. در ادامه نیز جزئیات بسیار اندکی درباره‌ی ابعاد این بازی در دسترس قرار داد:

بازی بعدی طولانی‌تر از A Way Out خواهد بود و این بدین دلیل است که باید این‌طور باشد. توسعه‌دهندگان باید برروی ساخت بهترین بازی تمرکز کنند و این [بازی] نباید چیزی سطحی باشد. آن [بازی] برای همه خواهد بود؛ برای بازی‌بازان، برای منتقدان.

سابقه‌ی فارس نشان داده که او توانایی بالایی در کنترل پروژه‌ی در دست ساخت خود دارد بنابراین قرار گرفتن الکترونیک آرتس پشت بازی جدید استودیو هیزلایت (Hazelight Studios) با توجه با کارنامه‌ی نه‌چندان خوش‌نام این شرکت نمی‌تواند موجب ایجاد نگرانی شود. اگر تمایل دارید بیشتر با آثار این کارگردان آشنا شوید می‌توانید نقد و برسی بازی Brothers : A Tale of Two Sons به قلم هامون معتقدی را از این نشانی و نقد و برسی عنوان A Way Out از حسین غزالی را در این نشانی مطالعه کنید. عنوان A Way Out هم‌اکنون برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس می‌باشد.

منبع متن: gamefa