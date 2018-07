در بازه‌ای که اکثر ناشران به‌دنبال ساخت عناوین با ریسک کمتر و موفقیت از پیش تضمین شده هستند، شرکت‌های انگشت‌شماری مانند بتسدا (Bethesda) و سونی هم‌چنان دست به ریسک‌های بالا می‌زنند و عناوینی تک‌نفره و داستان محور و در مواردی بدون بخش آنلاین تولید می‌کنند. هرچند که این امر در بسیاری از موارد نتیجه می‌دهد […]

در بازه‌ای که اکثر ناشران به‌دنبال ساخت عناوین با ریسک کمتر و موفقیت از پیش تضمین شده هستند، شرکت‌های انگشت‌شماری مانند بتسدا (Bethesda) و سونی هم‌چنان دست به ریسک‌های بالا می‌زنند و عناوینی تک‌نفره و داستان محور و در مواردی بدون بخش آنلاین تولید می‌کنند. هرچند که این امر در بسیاری از موارد نتیجه می‌دهد اما شکی در خطرناک بودن آن برای ناشران نیست.

در این میان شرکت سونی در چند سال گذشته با خلق عناوین Horizon Zero Dawn و God of War و همچنین بازی‌های آینده‌ای چون Death Stranding و Ghost of Tsushima همواره ثابت کرده که ریسک پذیری بخشی از شخصیت شرکت سونی است. به‌تازگی نیز آقای شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida) مدیرکل استودیوهای جهانی سونی در مصاحبه با وب‌سایت MCV درباره‌ی این ریسک‌ پذیری و میزان احتمال شکستی که برای بازی‌‌های آن‌ها وجود دارد صحبت‌هایی به میان آورده است:

در زمینه‌ی [بازی‌های] AAA، توسعه‌ی بازی‌ها به اندازه‌ای رشد کرده که هر بار می‌خواهیم پروژه‌ی جدیدی را آغاز کنیم احساس می‌کنم درحال شرط بندی عظیمی هستیم. زمانی که [بازی‌ها] با موفقیت تولید شدند؛ نتایج به‌دست آمده آمیزشی از هنر و تکنولوژی هستند که ساعت‌ها و ساعت‌ها سرگرمی تعاملی درگیرکننده‌ای را در جهانی بزرگ و غالباً آزاد برای اکتشاف با شخصیت‌های شبیه به واقعیت و موجودات به‌‌یاد ماندنی ارائه می‌دهند.

او ادامه داد:

به‌دلیل میزان سرمایه‌گذاری زیادی که برروی این عناوین می‌شود هرکدام بزرگ‌تر از این هستند که شکست بخورند. این امر باعث ایجاد فشاری عظیم برای مدیریت پروژه‌های AAA می‌شود. این عناوین صنعت بازی‌ها را به سمتی پیش می‌برند که آن را بیشتر و بیشتر به سرگرمی اصلی تبدیل کنند. ما باید هنر ساخت بازی‌های AAA را ادامه دهیم.

آقای یوشیدا همچنین اشاره کردند که به‌دلیل ریسک خالص بازی‌های AAA شاهد کمتر شدن تعداد آن‌ها در سال‌های اخیر بوده‌ایم اما او احساس می‌کند توسعه‌دهندگان مستقل از این فرصت به‌نفع خودشان می‌کنند:

من همواره هوادار پروپاقرص بازی‌های مستقل هستم چراکه همیشه از تجربه‌ی بازی‌های جدید و تجلی هنر لذت می‌برم. عناوین مستقل نوآوری و آزمون و خطا را در صنعت [بازی‌ها] به جلو می‌برند و این برای دورنمای بازی‌ها بسیار مهم است که ما به پشتیبانی از این بازار شکوفا ادامه می‌دهیم.

سرمایه‌گذاری برروی بازی‌های ویدئویی به خودیِ خود ریسک بالایی است و زمانی که این بازی‌ها بخواهند عناوینی داستان محور، جدید و یا ساختار شکن با بودجه‌هایی عظیم باشند به اندازه‌ای خطرناک خواهند شد که امکان ورشکستگی استودیوی سازنده و حتی ناشر عنوان را به همراه دارند. با این حال همواره می‌توان بخشی از ریسک‌ها را به بازی‌های کوچک مستقل آورد و نتیجه را در آن‌ها مشاهده کرد و به همین دلیل است که همواره شاهد عناوین مستقلِ خلاقانه‌ای در میان انبوه بازی‌های AAA یک‌نواخت هستیم.

منبع متن: gamefa