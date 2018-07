بازی Ghost of Tsushima از لحاظ تاریخی خیلی دقیق نخواهد بود

بازی Ghost of Tsushima در ژاپن قرن ۱۳ میلادی جریان دارد؛ جایی که عناصر فرهنگی و تاریخی به خوبی در یک سو قرار دارند اما ساکر پانچ (Sucker Punch) می‌گوید که این بازی همیشه از لحاظ تاریخی دقیق نخواهد بود. کریس زیمرمن (Chris Zimmerman)، یکی از بنیان‌گذاران ساکار پانچ و برنامه‌نویس بازی Ghost of Tsushima […]

بازی Ghost of Tsushima در ژاپن قرن ۱۳ میلادی جریان دارد؛ جایی که عناصر فرهنگی و تاریخی به خوبی در یک سو قرار دارند اما ساکر پانچ (Sucker Punch) می‌گوید که این بازی همیشه از لحاظ تاریخی دقیق نخواهد بود.

کریس زیمرمن (Chris Zimmerman)، یکی از بنیان‌گذاران ساکار پانچ و برنامه‌نویس بازی Ghost of Tsushima می‌گوید که انحراف از دقت زیاد، از عمد بوده است. او در گفتگو با وب‌سایت گیم‌اسپات در خصوص دقت تاریخی Ghost of Tsushima صحبت می‌کند؛ موضوعی که به ناچار گریبانگیر این بازی شد. وی بیان داشت، زمانیکه ساکر پانچ تصمیم گرفت تا داستان Ghost of Tsushima را با آزادی عمل کامل خلق کند، انحراف از تاریخ موضوعی عمدی شد. زیمرمن به گیم‌اسپات گفت:

شیوه‌ای که من در مورد آن فکر می‌کنم این است: ما قصد داریم که از حقایق تاریخی دور شویم. ما فقط می‌خواهیم این کار را از عمد انجام ‌دهیم. پشتیبانی زیادی که از سوی دوستانمان از سونی در ژاپن، و دوستان ژاپنی ما در بخش ایالات متحده آمریکا سونی و همچنین همه مشاوران فرهنگی که در این پروژه دخیل هستند، گرفتیم نشان از این دارند که راه را اشتباه نرفته‌ایم. چیزهایی هستند که می‌خواهیم آن را متفاوت از آنچه که هستند خلق کنیم و می‌خواهیم این تصمیم را عاقلانه اتخاذ کنیم.

زیمرمن از پرندگان این بازی و دیگر بخش‌های منظره آن به عنوان نمونه‌ای از آنچه که در محیط ژاپن حقیقت دارد، استفاده می‌کند. ساکر پانچ به ژاپن سفر کرده تا صداهای محیط را به منظور استفاده در این بازی ضبط کند و تمام آن تندیس‌های حاضر در دموی Ghost of Tsushima که در کنفرانس سونی در E3 امسال پخش شد، در واقع از قرن ۱۳ میلادی هستند.

برخی از دیالوگ‌های این بازی هم تغییر کرده‌اند تا به عادات و شیوه ژاپنی بیشتر نزدیک باشند. زیمرمن به این نکته اشاره داشت که بخش ملاقات جین (Jin) و ماساکو (Masako) در تریلر این بازی از نو بازنویسی شده است. به درخواست Ryuhei Katami تولیدکننده بازی Ghost of Tsushima، دیالوگ ماساکو به جین از «سلام، جین» به «جین» تغییر کرده تا باورپذیرتر و طبیعی‌تر باشد. اسب جین هم در نسخه ژاپنی این بازی هیچ اسمی ندارد. این اسب در نسخه انگلیسی این عنوان نوبو (Nobu) نام دارد اما کاتامی می‌گوید که اسم گذاشتن برروی اسب‌ها کاری آمریکایی است و ژاپنی‌ها چنین رسمی ندارند.

یکی دیگر از تغییرات قابل توجه این بازی که ممکن است دوست‌داران تاریخ به آن ایراد بگیرند، ظاهر سامورایی‌ها است. زیمرمن می‌گوید که بیشتر تصورات مردم از ظاهر سامورایی‌ها، لباس‌هایی‌ست که این دسته در بین قرن‌های ۱۶ الی ۱۸ میلادی به تن می‌کردند و ظاهرشان در قرن ۱۳ کاملاً متفاوت بوده است. ساکر پانچ برنامه دارد تا نسخه سامورایی‌ای که بازی‌بازان مدنظر دارند را در اختیارشان قرار دهد. شاید لباس‌های ویژه در قالب بسته‌های الحاقی رایگان به این بازی اضافه گردد؛ البته هنوز صحبتی در این خصوص نشده است و تابدین لحظه این گفته یک حدس و گمان بیشتر نیست. زیمرمن در خصوص ظاهر سامورایی‌های Ghost of Tsushima گفت:

آن زره‌ای که [جین در این بازی] پوشیده، زره قرن ۱۳ نیست. این زره بیشتر برای زمان‌های جنگ است. چراکه صادقانه بگویم، زره‌های آن دوره کاملاً زننده هستند و با انتظارات شما تطابقی ندارند. آن‌ها واقعاً همانند یک جعبه هستند و ظاهر خوبی ندارند. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که چیزی که به شما می‌دهیم، فانتزی و تصور شما از یک سامورایی سرگردان باشد.

بازی Ghost of Tsushima به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه قرار دارد و همچنان تاریخ انتشار آن مشخص و اعلام نشده است.

منبع متن: gamefa