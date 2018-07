همان‌طور که می‌دانید، در حال حاضر Bioware بیشتر منابع خود را به عنوان جاه‌طلبانه Anthem اختصاص داده است ولی برنامه‌های این استودیو برای آینده چه خواهد بود؟ به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، به تازگی "کیسی هادسون" (Casey Hudson)، مدیرکل استودیو Bioware در مصاحبه‌ای به این سوال پاسخ داده و گفته است که دو سری Dragon Age و Mass Effect برای آن‌ها در اولویت قرار دارند.

"خب ما می‌خواهیم که هر چه زودتر دوباره به سراغ Dragon Age و Mass Effect برویم. بدون شک Mass Effect عنوانی است که دوست دارم دوباره برروی آن کار کنم و به نوعی فرزند من است. من در شروع Mass Effect نقش داشتم پس بدون شک ما قصد داریم تا زمانی دوباره به سراغ این فرانچایز برویم. "

چند ماه پیش مشخص شد که Bioware گروهی کوچک را مسئول آماده‌سازی مقدمات Dragon Age بعدی کرده پس به نظر می‌رسد که پروژه بزرگ بعدی آن‌ها بعد از Anthem پیرامون Dragon Age باشد. ولی تکلیف Star Wars چه می‌شود؟ نام Bioware با عنوانی نظیر Star Wars: Knights of the Old Republic بر سر زبان‌ها افتاد پس آیا آن‌ها دوباره به این دنیای عظیم باز می‌گردند؟

"بازی‌های بسیاری وجود دارد که ما به عنوان یک استودیو دوست داریم برروی‌شان کار کنیم. پ چالش، این است که در حال حاضر ساخت یک بازی واقعا خوب به اکثریت اعضای یک استودیو به اندازه Bioware نیاز دارد و خب Bioware استودیویی واقعا بزرگ است. بازی‌های بسیاری وجود دارند که ما دوست داریم برروی‌شان کار کنیم ولی تمی‌توانیم. پس به نوعی مجبوریم تا از میان آن‌ها چندتایی را انتخاب کرده و بر اساس آن‌ها پیش برویم. ولی من همیشه عاشق Star Wars بوده‌ام، من عاشق ساخت Knights of the Old Republic بودم. پس ... ما همیشه سعی می‌کنیم تا برای آینده‌مان برنامه‌ریزی کنیم."

با توجه به این حرف‌ها به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها Bioware به سراغ نسخه‌ای جدید از Star Wars برود. البته آن‌ها هنوز به پشتیبانی از بازی MMO خود یعنی Star Wars: The Old Republic ادامه خواهند داد ولی احتمالا چیز جدیدی در این مورد از آن‌ها نخواهیم دید. آخرین ساخته این استودیو یعنی Anthem نیز در تاریخ 22 فوریه (3 اسفند) برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

شما دوست دارید ساخته بعدی Bioware چه عنوانی باشد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame