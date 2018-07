بازی بعدی کارگردان A Way Out توسط EA منتشر خواهد شد

جوزف فارس، کارگردان و مغز متفکر عنوان A Way Out، در حال حاضر بر روی پروژه بعدی خود در استودیو Hazelight کار می‌کند و جالب است بدانید بازی بعدی آن‌ها هم توسط شرکت EA به انتشار خواهد رسید. آقای فارس در مصاحبه اخیر خود به تمامی سوالات در این مورد جواب داد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، او در مصاحبه خود با Eurogamer تایید کرد که بازی بعد آن‌ها در دست توسعه قرار دارد و همانند پروژه قبلی توسط شرکت EA به انتشار خواهد رسید.

او در این مورد گفت:

"بله، ما باز هم با EA هستیم. این مشکلی ندارد. از ما به خوبی حمایت می‌کند. برای من مهم نیست که با چه ناشری کار کنم چرا که تفاوت زیادی وجود نخواهد داشت. این نحوه عملکرد من است: من به جنبه‌های اقتصادی احترام می‌گذارم اما هیچکس به چشم‌اندازها اهمیت نمی‌دهد اما این موضوع مهمی است. EA این را می‌داند و حامی بسیار خوبی است."

سپس او در مورد پروژه بعدی خود صحبت کرد و با توجه به این صحبت‌ها پروژه جدید او در مراحل اولیه ساخت قرار دارد و مثل این که تیم Hazlelight کار بر روی پروژه را از یک ماه پیش آغاز کرده است:

"ما هنوز در مرحله پیش‌تولید قرار داریم اما تا یک ماه دیگر به مرحله تولید‌ تکمیلی خواهیم رسید."

آقای فارس در ادامه اعلام کرد که بعد از رسیدن به تولید تکمیلی به 3 یا 4 سال زمان نیاز دارند تا پروژه جدید را به پایان برسانند.

اگرچه آقای فارس اطلاعاتی در مورد داستان و نحوه روایت پروژه جدید به ما نداد اما اعلام کرد که بازی جدید هم عظیم‌تر و هم طولانی‌تر از A Way Out خواهد بود. البته او اعلام کرد که بزرگ بودن پروژه جدید به آن معنا نیست که او طبیعتا بعد از A Way Out بخواهد کاری بزرگ انجام دهد بلکه پروژه جدید چشم‌انداز‌های او را ترسیم خواهد کرد:

"بازی بعدی طولانی‌تر از A Way Out خواهد بود اما این به دلیل منطق بازی بعدی من است و این چیزی است که به پروژه بعدی معنا می‌بخشد. سازندگان باید بر روی این تمرکز کنند که بهترین بازی را بسازنند."

عنوان A Way Out در ماه مارس گذشته عرضه شد و تا به امروز بیش از 1 میلیون نسخه فروش داشته است که برای تیم کوچکی مانند Hazlelight موفقیت محسوب می‌شود.

