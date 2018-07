نسخه‌ی جدید سری Dead Island امروز برای دارندگان گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها (آندروید و IOS) منتشر شد. این بازی موبایلی در سبک Tower Defense و بقا بوده و به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است. در بازی Dead Island: Survivors شما باید تله‌ها و سیستم‌های دفاعی مختلفی بسازید تا بتوانید از عبور دسته‌های متعدد […]

نسخه‌ی جدید سری Dead Island امروز برای دارندگان گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها (آندروید و IOS) منتشر شد. این بازی موبایلی در سبک Tower Defense و بقا بوده و به صورت رایگان در دسترس قرار گرفته است.

در بازی Dead Island: Survivors شما باید تله‌ها و سیستم‌های دفاعی مختلفی بسازید تا بتوانید از عبور دسته‌های متعدد زامبی‌ها جلوگیری کنید. همچنین شما می‎توانید با ساختن دیوار و موانع مختلف مسیر عبور زامبی‌ها را مطابق نظر خود تغییر دهید. بعلاوه امکان استفاده از شخصیت بازی برای کشتن زامبی‌ها در بازی فراهم شده است. در این بازی انواع و اقسام آیتم‌های یک بار مصرف مانند نارنجک و افزایش دهنده‌ی سرعت برای استفاده‌ی شما قرار گرفته است.

این بازی که ترکیبی از بازی Orc Must Die و سیستم جمع‌آوری و ارتقا کارت‌های Clash Royal می‌باشد، توسط استودیوی Fishlab توسعه یافته است. این استودیو عناوین دیگری از جمله Book of Unwritten Tales 2 و Galaxy on Fire را در کارنامه دارد.

شرکت دیپ سیلور (Deep Silver) با انتشار یک پیام در اکانت تویتر رسمی خود انتشار این بازی را به هواداران اطلاع داده است.

بازی Dead Island: Survivors امروز به صورت رایگان منتشر می‎شود. با زامبی‌ها مبارزه کنید، پایگاه خود را بسازید و زنده بمانید.

بازی Dead Island: Survivors در طول دو سال گذشته به صورت آزمایشی در مناطق مختلف در دسترس قرار گرفته بود و امروز به صورت رسمی در اختیار تمامی دارندگان گوشه‌های هوشمند قرار گرفته است. برخی از تصاویر این بازی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa