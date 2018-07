تاریخ عرضه بازی This is the Police 2 مشخص شد

به تازگی تاریخ انتشار بازی مدیریتی و استراتژی This is the Police 2 مشخص شده است. در ادامه می‌توانید جزئیات بیشتری را در رابطه با این بازی مشاهده کنید. چندی پیش استودیو بازیسازی ویپی (Weappy) و شرکت THQ Nordic، تاریخ انتشار بازی This is the Police 2 را مشخص کردند. به طور کلی، کاربران در […]

به تازگی تاریخ انتشار بازی مدیریتی و استراتژی This is the Police 2 مشخص شده است. در ادامه می‌توانید جزئیات بیشتری را در رابطه با این بازی مشاهده کنید.

چندی پیش استودیو بازیسازی ویپی (Weappy) و شرکت THQ Nordic، تاریخ انتشار بازی This is the Police 2 را مشخص کردند. به طور کلی، کاربران در بازی This is the Police 2 باید با شخصیت لیلی رید (Lilly Reed) همراه باشند که به تازگی وظیفه رئیس پلیس شهر شارپ‌وود (Sharpwood) را به عهده گرفته است. بازیکنان می‌توانند در این بازی مدیریتی و استراتژی، به نبرد با خلاف‌کاران و افرادی بروند که قصد دارند آرامش شهر را به‌هم زده و هرج و مرج ایجاد کنند. همچنین افراد اداره پلیس و شخصیت اصلی بازی، به طوری طراحی شده‌اند که ممکن است با کمترین صدمه مثل شلیک از سوی خلاف۷کاران، کشته شوند و شما آن ها را از دست بدهید. پس توصیه می‌شود در بازی This is the Police 2، به خوبی نیروهای خود را کنترل کرده و با روش‌های مختلف، این افراد سودجو را کنترل یا دست‌گیر کنید. همچنین برخی از کاربران در نسخه اول بازی، نسبت به تکراری بودن گیم پلی بازی اعتراض داشتند که به نظر می‌رسد این مشکل در نسخه دوم بازی برطرف شده است. در واقع سازندگان تعدادی روش و مکانیزم‌های جدید نوبتی که بیشتر آن‌ها را در بازی‌هایی مثل XCOM می‌بینم، به بازی اضافه خواهند کرد تا هیچ گونه روند تکراری شدن در بازی ایجاد نشود.

تا قبل از این، بازی This is the Police 2 فقط با یک اعلامیه معرفی شده بود و سازندگان هرچند وقت یک‌بار، اطلاعات مختلفی از آن منتشر می‌کردند. حال ما شاهد مشخص شدن تاریخ عرضه این بازی هستیم، در حالی که این عنوان برای پلتفرم‌های مک و لینوکس هم منتشر خواهد شد. البته این اعلامیه تاریخ انتشار بازی، مربوط به نسخه‌های کنسولی می‌باشد و هنوز مشخص نیست که این عنوان در چه زمانی برای پلتفرم‌های مک و لینوکس عرضه می‌شود. طبق گفته‌های تیم سازنده بازی، عنوان This is the Police 2 در تاریخ ۱۱ مرداد مصادف با ۲ آگوست، به صورت رسمی برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

در مورد نسخه قبلی این بازی، باید به طور خلاصه توضیح دهیم که بازیکنان در نقش یک افسر پلیس حرفه‌ای و کارکشته قرار می‌گرفتند که البته سال‌های اوج و موفقیت‌آمیز خود را پشت سر گذاشته و آهسته آهسته، زمان بازنشسته شدن وی فرا می‌رسد. این درحالی است که کاربران باید در این مدت زمان، همچنان به حفظ امنیت شهر بپردازند و از ایجاد خلاف‌های مختلف، دزدها و افراد ایجاد‌کننده هرج و مرج جلوگیری کنند. این بازی در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و توانست نظر کاربران و منتقدان را به خوبی به خود جلب کند و یک داستان بسیار زیبا و چالش‌برانگیز را به همراه یک گیم پلی عالی، به کاربران ارائه دهد.

منبع متن: gamefa