بازی انحصاری State of Decay 2 ساخته‌ی استودیو آندد لب (Undead Lab) در زمان عرضه، بازی کاملی نبود و مشکلات فنی و باگ‌های فراوانی داشت. هرچند کاربران ایکس‌باکس از آن استقبال کردند اما این مسئله آندد لب را به رها کردن بازی سوق نداد و این استودیو تا به حال با پچ‌ها و به روز رسانی‌های متعدد، از بازی خود پشتیبانی کرده است.

حال در اخرین به روزرسانی با شماره ۲.۱، آندد لب مشکلات فنی و ارتباط بین بازی‌بازان درون بازی را هدف قرار داده است.با این به روزرسانی اکنون مشکل جای گیری نامناسب سرگروهان هر گروه در صفحه رابط حل شده است. بسیاری از کاربران جدید به تداخل محل کراکترهایشان در صفحه‌ی رابط گروه و قرار گرفتن در فاصله‌ی نزدیک از یکدیگر معترض بودند که با این به روزرسانی، این مشکل نیز حل شده است. در کنار این موارد حال می‌توانید در صورت داشتن فروشگاه لوازم خودکار در پایگاهتان مرحله‌ی Builder: Make Your Own Gear را به پایان برسانید، به علاوه تمام مرحلی که مخاطبان به علت نبود آیتم قادر به انجام آن نبودند مانند مراحل Lost and Found: Search for the Mace و Eagle Eye: Sniper’s Stash که به شدت بازی‌بازان را آشفته کرده بود، حال قابل بازی هستند.

لیست تمامی مواردی که با به روزرسانی ۲.۱ حل شده است را در فهرست زیر مشاهده می‌‌کنید (اراعه شده توسط استودیو آندد لب):

. حل مشکل گزینه‌ی خرید دی ال سی برای بازی‌بازانی که بسته‌‌ی الحاقی بازی را دریافت نکرده‌اند.

. ماموریت Builder: Make Your Own Gear هم‌اکنون در صورت وجود فروشگاه لوازم خودکار و ماشین‌ها در پایگاه بازی‌بازان، قابل اتمام است.

. قرارگیری جایگاه افراد در جوامع بازی پس از اعمال تغییرات، هم‌اکنون به درستی عمل می‌کند.

. رفع مشکل قرار گیری کاربران جدید در فاصله نزدیک به هم در صفحه‌ی رابط گروه

. قرارگیری صحیح سرگروهان جدید در صفحه‌ی گروه مربوطه

. کاربرانی که حداقل یک ستاره در بخش‌ شخصی سازی اسلحه‌ی خود دارند، حال می‌توانند با دکمه‌ی A نشانه گیری خودکار را فعال کنند.

رفع مشکل نمایش آگهی خرید لوازم بازی در هربار ملحق شدن بازی‌بازان به گروه خود

. مراحلی از جمله Lost and Found: Search for the ME، Eagle Eye: Sniper’s Stash، and the various resource-scavenging Radio که به علت نبود آیتم‌های لازم قابل اتمام نبودند، حالا با قرار گرفتن این آیتم‌ها در مکان خود قابل بازی هستند.

منبع متن: gamefa