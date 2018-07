شرکت یوبیسافت امروز اعلام کرد که در به روزرسانی بازی با نام Far Cry 5’s Title Update 8 قابلیت Photo Mode را به بخش داستانی بازی، اضافه خواهد کرد. این به روزرسانی همچنین مواردی به ویرایشگر بازی می‌افزاید. این به روزرسانی فردا یعنی ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) منتشر خواهد شد. این به روزرسانی آیتم‌هایی از […]

شرکت یوبیسافت امروز اعلام کرد که در به روزرسانی بازی با نام Far Cry 5’s Title Update 8 قابلیت Photo Mode را به بخش داستانی بازی، اضافه خواهد کرد. این به روزرسانی همچنین مواردی به ویرایشگر بازی می‌افزاید. این به روزرسانی فردا یعنی ۱۴ تیر (۵ ژوئیه) منتشر خواهد شد.

این به روزرسانی آیتم‌هایی از بسته‌ی الحاقی Hours of Darkness و مواردی از محتوای جدید بازی با نام Lost On Mars به ویرایشگر بازی می‌افزاید.Lost On Mars در این ماه مننشر خواهد شد اما شرکت یوبیسافت (Ubisoft) هنوز تازیخ دقیق عرضه‌ی آن را اعلام نکرده است.

همچنین عده‌ای از علاقمندان اطلاعاتی از این بسته به دست آورده‌اند که حاکی از اضافه شدن یک شعله‌ افکن و دستکش‌های قدرتی به بازی هستند.

محتوای کامل تایید شده از محتویات این به روزرسانی را در لیست زیر قید شده است :

. قابلیت Photo Mode هم‌اکنون به بازی اضافه می‌شود و از منوس اصلی بازی قابل دسترسی است.

. مرورگر جدیدی درون بازی به آن اضافه شده است.

. محتویات مربوط به بسته‌ی الحاقی Lost On Mars به ویرایشگر بازی اضافه شده است.

. وسایل نفلیه و اسلحه‌های مربوط به محتوای Hours of Darkness به ویرایشگر بازی اضافه شده است.

. پوشش گیاهی جدیدی از بسته‌ی الحاقی Hours of Darkness به ویرایشگر بازی افزوده شده است.

منبع متن: gamefa