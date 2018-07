بازی The Witcher III: Wild Hunt پس از عرضه موفقیت‌های بی‌شماری کسب کرد و توانست تحسین اکثر منتقدان و بازی‌بازان را بر انگیزاند و بهترین نسخه سری The Witcher از همه لحاظ محسوب می‌شود. از آن زمان تا به حال، اکثر طرفداران این مجموعه مشتاقانه منتظر آنند که بدانند آیا استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD […]

بازی The Witcher III: Wild Hunt پس از عرضه موفقیت‌های بی‌شماری کسب کرد و توانست تحسین اکثر منتقدان و بازی‌بازان را بر انگیزاند و بهترین نسخه سری The Witcher از همه لحاظ محسوب می‌شود. از آن زمان تا به حال، اکثر طرفداران این مجموعه مشتاقانه منتظر آنند که بدانند آیا استودیوی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red) تصمیمی مبنی بر ساخت The Witcher 4 دارد یا خیر؟ گرچه این استودیوی لهستانی هنوز چیزی را تائید نکرده، اما صداپیشه شخصیت گرالت (Geralt) در مصاحبه اخیر خود اظهار داشته که وی عقیده دارد سیری (Ciri) باید شخصیت اصلی بازی بعدی این مجموعه باشد؛ البته شاید هم همینطور شود.

با توجه به پایان داستان بازی The Witcher III: Wild Hunt و حتی پایان بسته‌ گسترش دهنده این عنوان یعنی Blood and Wine، به این نتیجه می‌رسیم که داستان شخصیت گرالت تقریباً تمام شده است. هرچند این جادوگر کهنه‌کار هنوز هم می‌تواند شخصیت محوری نسخه‌های بعدی The Witcher باشد. با این حال، سی‌دی پراجکت رد می‌تواند از فرمول موفق این مجموعه فاصله بگیرد و شخصیت دیگری را در کانون داستان قرار دهد. داگ کاکر (Doug Cocker)، صداپیشه شخصیت گرالت، در گفتگو با Gamereactor، بیان داشت که به عقیده او، سیری می‌تواند پروتاگونیست بعدی این سری باشد.

کاکر برای ایفای نقش شخصیت گرالت که به صورت افتخاری و مهمان در بازی Soul Calibur VI حضور دارد، بازگشته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این آخرین باری خواهد بود که وی صداپیشگی شخصیت گرالت را بر عهده خواهد داشت یا خیر چنین اظهار داشت:

من فقط می‌توانم بگویم که هیچ نظری در این باره ندارم؛ هرچند که فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد. این نظر شخصی من است و خود سی‌دی پراجکت رد می‌داند که چه کاری خواهد کرد و من اصلاً نمی‌دانم که آن‌ها چه برنامه‌ای دارند اما اگر من جای سی‌دی پراجکت رد بودم، The Witcher 4 را می‌ساختم ولی احتمالاً برروی شخصیت سیری تمرکز می‌کردم.

کاکر به طور خاص به زمان‌های پایانی داستان The Witcher III: Wild Hunt اشاره می‌کند جایی که سیری به دنیاهای مختلفی سفر می‌کند. بدون شک، بازی در نقش سیری و زمانیکه به دنیاهای دیگری راه پیدا کرده، این سری را وارد مسیر متفاوتی خواهد کرد. با این حال، بازی The Witcher III: Wild Hunt به خوبی به داستان شخصیت گرالت پایان داد و هیچ نیازی به ساخت دنباله‌های بیشتری برای آن نیست. صرف نظر از اینکه خود استودیوی سی‌دی پراجکت رد تاکنون ایده ساخت The Witcher 4 در آینده را رد نکرده اما بعید است آن‌ها به این زودی‌ها این بازی را بسازند. این استودیوی در حال حاضر برروی بازی Cyberpunk 2077 تمرکز دارد.

به نظر شما، اگر سی‌دی پراجکت رد بخواهد نسخه بعدی سری The Witcher را بسازد، انتخاب شخصیت سیری به عنوان پروتاگونیست اصلی آن فکر درستی است یا خیر؟ لطفاً دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa