فروش هفتگی ژاپن | سلطنت نینتندو بر ژاپن

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می‌کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.

در این هفته شاهد عرضه عنوان ریسینگ جهان باز The Crew 2 برای پلی‌استیشن ۴ و انتشار بازی جذاب اکشن نقش آفرینی Ys VIII، برروی کنسول نینتندو سوییچ هستیم. حال بیائید تا عملکرد آن‌ها در بازار ژاپن را بررسی کنیم.

با توجه به عرضه نشدن رقیب قدری برای Mario Tennis Aces، شاهد صدر نشینی دوباره آن در جدول هستیم. بازی ورزشی آرکید نینتندو در این هفته ۴۹/۰۰۰ نسخه به فروش رساند و در عرض تنها دو هفته توانست به مجموع فروش ۱۷۲/۰۰۰ نسخه دست یابد.

از طرفی، نسخه فیزیکی Minecraft، بشدت میان بازی‌بازان نینتندو سوییچ محبوب است؛ این بازی با فروش ۲۵/۰۰۰ نسخه در این هفته، در رتبه دوم قرار گرفت و ثابت کرد که مردم هنوز هم مشتاق تجربه‌ی این عنوان جذاب هستند.

اما بدون شک یکی از بزرگترین بازی‌های منتشر شده در این هفته، جدیدترین ساخته استودیو آیوری تاور (Ivory Tower)، یعنی The Crew 2 است. این عنوان که دنباله‌ای بر نسخه اول خود محسوب می‌شود، مکانیک جذاب و دیوانه‌وار تبدیل شدن را به این سری آورده است. زمانی‌ که عملکرد این بازی را بررسی کنیم، می‌بینیم که ۱۷/۰۰۰ نسخه، عملکرد خیلی درخشانی نیست. حال اگر عملکرد هفته‌ی اول این بازی را با عنوان محبوب Far Cry 5 مقایسه کنیم، در می‌یابیم که فروش این بازی در برابر فروش ۷۵/۰۰۰ نسخه‌ای Far Cry 5، بسیار ناچیز به چشم می‌آید. حال باید دید که آیا The Crew 2، می‌تواند در بلند مدت به فروش بالایی دست یابد یا خیر.

آخرین تازه وارد این هفته، عنوان Ys VIII بوده که پس از انتشار برروی کنسول پلی‌استیشن ۴، راهی کنسول نینتندو سوییچ شده است. حتماً شما هم می‌دانید که این بازی نمی‌تواند از نظر محبوبیت با دیگر عناوین جدول رقابت کند، اما خوشبختانه توانسته است تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ Ys VIII، موفق شد با فروش ۶۰۰۰ نسخه‌ای، خود را در رتبه هفتم جدول جای دهد.

دیگر عناوین نینتندو مانند Splatoon 2، Mario Kart 8 Deluxe، Kirby Star Allies، Zelda: Breath of the Wild، Super Mario Odyssey نیز مثل همیشه پای ثابت جدول هستند.

در ادامه شما می‌توانید لیست پرفروش‌ترین نرم‌افزارها را مشاهده کنید.

رتبه هفته قبل رتبه عنوان پلتفرم فروش این هفته فروش کلی ۱ ۱ Mario Tennis Aces نینتندو سوییچ ۴۹,۱۴۳ ۱۷۲,۹۱۷ ۳ ۲ Minecraft نینتندو سوییچ ۲۵,۷۷۳ ۸۷,۵۳۷ – ۳ The Crew 2 پلی‌استیشن ۴ ۱۷,۵۸۵ جدید ۴ ۴ Splatoon 2 نینتندو سوییچ ۱۶,۲۶۶ ۲,۴۱۰,۹۹۰ ۵ ۵ Mario Kart 8 Deluxe نینتندو سوییچ ۱۰,۷۷۴ ۱,۶۰۴,۱۶۶ ۲ ۶ New Gundam Breaker پلی‌استیشن ۴ ۹,۱۵۹ ۷۲,۹۴۹ – ۷ Ys VIII نینتندو سوییچ ۶,۴۳۱ جدید ۶ ۸ Kirby Star Allies نینتندو سوییچ ۶,۳۷۹ ۵۴۶,۷۷۱ ۸ ۹ Zelda: Breath of the Wild نینتندو سوییچ ۶,۱۴۳ ۱,۰۳۰,۷۷۳ ۱۰ ۱۰ Super Mario Odyssey نینتندو سوییچ ۵,۰۵۸ ۱,۷۵۶,۰۸۸ ۷ ۱۱ Fate/Extella Link پلی‌استیشن ۴ ۴,۷۷۲ ۱۰۳,۹۱۵ ۹ ۱۲ Donkey Kong Country: Tropical Freeze نینتندو سوییچ ۴,۷۵۷ ۱۸۱,۸۸۰ – ۱۳ Kurenai no Homura Sanada Ninpou Chou پلی‌استیشن ویتا ۴,۶۴۱ جدید ۱۱ ۱۴ Detroit: Become Human پلی‌استیشن ۴ ۴,۲۹۰ ۸۳,۴۵۴ ۱۲ ۱۵ Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon نینتندو ۳DS ۳,۸۹۸ ۱,۶۵۶,۹۹۱ ۱۴ ۱۶ Nintendo Labo – Variety Kit نینتندو سوییچ ۳,۳۴۲ ۱۹۶,۲۷۹ ۱۶ ۱۷ Winning Eleven 2018 پلی‌استیشن ۴ ۳,۲۰۱ ۱۶۵,۴۳۶ ۱۵ ۱۸ Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix پلی‌استیشن ۴ ۲,۸۸۰ ۱۵۹,۸۰۲ ۱۳ ۱۹ Dark Souls: Remastered پلی‌استیشن ۴ ۲,۴۴۰ ۱۱۵,۲۹۱ ۲۰ ۲۰ FIFA 18 نینتندو سوییچ ۲,۰۴۶ ۱۱۱,۳۲۴

همچنین در جدول زیر، پرفروش‌ترین سخت افزار‌ها قرار گرفته‌اند.

رتبه هفته قبل رتبه پلتفرم شرکت فروش این هفته فروش هفته قبلی ۱ ۱ نینتندو سوییچ نینتندو ۵۰,۷۶۲ ۴۸,۹۴۴ ۲ ۲ پلی‌استیشن ۴ سونی ۱۳,۶۳۲ ۱۵,۰۳۶ ۳ ۳ پلی‌استیشن ۴ پرو سونی ۵,۱۷۹ ۵,۲۵۹ ۴ ۴ New 2DS LL نینتندو ۴,۲۲۲ ۳,۷۹۶ ۶ ۵ پلی‌استیشن ویتا سونی ۳,۴۷۰ ۲,۱۶۳ ۵ ۶ New 3DS LL نینتندو ۲,۶۹۵ ۲,۶۲۷ ۸ ۷ ۲DS نینتندو ۴۰۶ ۳۸۹ ۷ ۸ اکس‌باکس وان اکس مایکروسافت ۲۳۴ ۵۰۹ ۹ ۹ اکس‌باکس وان مایکروسافت ۵۳ ۳۸

کنسول نینتندو سوییچ در هر هفته به رشد فروش خود ادامه داده و با در اختیار داشتن لیست بلند و بالایی از عناوین با کیفیت، کنسول محبوب ژاپنی‌ها محسوب می‌شود؛ نینتندو سوییچ توانست دو برابر مجموع فروش تمام کنسول‌های لیست بفروشد و از مرز ۵۰/۰۰۰ عدد عبور کند. اما وضعیت برای کنسول‌های نسل هشتم شرکت سونی خیلی جالب نیست؛ خانواده کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ با افت فروش مواجه و تنها موفق به فروش ۱۸/۰۰۰ عدد شده‌اند.

هفته آینده عنوان مورد انتظار Octopath Traveler، برروی نینتندو سوییچ می‌شود. بی‌صبرانه منتظر عملکرد این بازی در سرزمین خورشید تابان هستیم.

امیدواریم از بررسی این هفته هم راضی بوده باشید. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa