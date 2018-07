گزارش و گفت و گو درباره مسترکلاس های TGC

کیان اشرفی استاد مسترکلاس TGC2018: تجربیات بازی‌سازیمان را مستند کنیم تا کل صنعت رشد کند کیان اشرفی در جریان برگزاری مسترکلاس Turn-based Strategy Game Postmortem بر لزوم مستند کردن مراحل ساخت بازی و انتقال تجربیات به دیگر گروه‌های بازی‌سازی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کیان اشرفی مدیر هنر شرکت […]

کیان اشرفی در جریان برگزاری مسترکلاس Turn-based Strategy Game Postmortem بر لزوم مستند کردن مراحل ساخت بازی و انتقال تجربیات به دیگر گروه‌های بازی‌سازی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کیان اشرفی مدیر هنر شرکت آنارشید گفت: یکی از مسایلی که در ایران جایش بسیار خالی است، مستند کردن فعالیت‌های انجام شده در یک پروژه است. من تجربه کار با تیم‌هایی را دارم که پروژه شکست خورده و افراد از هم جدا شده‌اند، اما هیچ مستندی درباره مراحل انجام کار، مشکلات و دلایل شکست وجود ندارد و این تجربه که با هزینه زیاد به دست آمده، عملا از بین می‌رود.

وی افزود: بازی‌سازان ایران چندان عادت به مستند کردن فعالیت‌های خود ندارند. در تیم‌های خارجی شاهد این هستیم که بازی‌سازان مرتبا درباره مراحل انجام کار توییت می‌کنند و به مستند‌سازی پروژه می‌پردازند.

اشرفی درباره اهمیت مستندسازی تجارب گفت: اگر تجربیات خود را مستند نکرده و در اختیار همدیگر قرار ندهیم، هر تیم و شرکت بازی‌سازی باید از اول خطاهای گذشته را تکرار کند و رشد صنعت کند می‌شود. این درحالی است که اگر یک بازی‌ساز پس از ۲۰ سال فعالیت، تجربیاتش را به دیگران منتقل کند، بازی‌سازان جوان بخش عمده‌ای از اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند. آنها هم ۲۰ سال بعد اگر تجربه‌شان را منتقل کنند، فرد جدید ۴۰ سال تجربه در اختیار دارد و سرعت رشد صنعت چند برابر می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعتا برخی مسایل مانند بحث مارکتینگ محرمانه است. اما به اشتراک گذاشتن تجارب فنی، می‌تواند صنعت کوچک بازی‌سازی در کشور را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.

استاد مسترکلاس TGC2018 گفت: در مراحل مختلف پروژه اخیر شرکت آنارشید به نام «رستاخیز»، کار مستندسازی را انجام داده‌ام و در این کلاس به کالبدشکافی تجربه ساخت بازی پرداختیم.

وی درباره برگزاری TGC نیز گفت: برخی انتقاد می‌کردند که سطح کنفرانس‌ها پایین بود. اما به شخصه خود من با شرکت در TGC سال گذشته، تجربه بسیار خوبی به دست آوردم و در همین پروژه رستاخیز، کار چند هفته جلو افتاد.

اشرفی با استقبال از تغییر زمان برگزاری مسترکلاس‌ها به یک روز پیش از آغاز رویداد گفت: سال گذشته این موضوع سبب شد تا شرکت کنندگان چند کنفرانس را از دست بدهند اما امسال خوشبختانه این مشکل حل شد.

مجتبی رجبی، استاد مسترکلاس TGC2018:

به تدریج شاهد اثرات TGC در صنعت بازی‌های ویدئویی خواهیم بود

یکی از اساتید مسترکلاس‌های TGC2018 معتقد است برگزاری این رویداد به تدریج اثرات ثمربخشی بر صنعت بازی‌های ویدئویی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مجتبی رجبی که روز گذشته مسترکلاس Performance optimization and final build file size reduction in Unity3D را برگزار کرد، درباره این کلاس توضیح داد: تلاش کردم با توجه به تجربه‌ای که در ۸ سال گذشته در کار با Unity دارم، نکات مفیدی درباره بهینه‌سازی و کاهش حجم فایل نهایی ساخته شده را به شرکت کنندگان بگویم.

وی که آخرین پروژه‌اش ساخت بازی «ماشین آنلاین» بوده است گفت: بازی‌سازان ایرانی به خوبی در حال رشد هستند و خوشحالم از این کلاس نیز استقبال خوبی شد.

رجبی که دومین سال است در TGC حضور دارد گفت: نباید از این رویداد انتظار معجزه داشته باشیم و بگوییم از فردا باید ۲۰ بازی ایرانی صادر شود. خیلی از بازی‌ها به حدی نرسیده که بتوانند در بازارهای خارجی حضور یابند و حتی برخی از بازی‌سازها قواعد معرفی بازی را نمی‌دانند.

وی تاکید کرد: TGC باید با قدرت ادامه یابد و با حضور اساتید خارجی و افزایش تعاملات بین‌المللی، به تدریج سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی را به دست آوریم.

شرکت کنندگان در مسترکلاس‌های TGC2018:

اساتید مسترکلاس‌ها بر موضوعات ارایه شده تسلط داشتند/ نکات جدیدی آموختیم

بیش از ۱۵۰ نفر از بازی‌سازان و دانشجویان بازی‌سازی، سیزدهم تیرماه در ۵ مسترکلاس TGC2018 شرکت کرده و از دانش و تجربه اساتید داخلی و خارجی بهره‌مند شدند. در این گزارش با برخی از حاضران این رویداد گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.

تسلط بالای استاد

مهران که در کلاس Performance optimization and final build file size reduction in Unity3D شرکت کرده بود، گفت: این نخستین سالی است که در TGC حضور می‌یابم. در یک سال گذشته مشغول یک پروژه Unity بودم و به TGC آمدم تا اشکالاتم را برطرف کنم.

وی افزود: استاد بسیار مسلط و عالی بود. هرچند به نظرم جا داشت وقت کلاس بیشتر باشد تا روی برخی نکات بیشتر تمرکز شود. سال بعد هم اگر کلاس برنامه‌نویسی برگزار شود حتما شرکت می‌کنم.

کلاس‌ها متنوع‌تر و تخصصی‌تر شود

محمد یکی دیگر از شرکت کنندگان در کلاس بهینه‌سازی استاد رجبی بود. او یک سالی می‌شود همراه با یک تیم بازی‌سازی روی یک پروژه مشغول به کار است. او درباره حضور در این مسترکلاس می‌گوید: سطح کلاس راضی کننده بود با این حال به نظرم می‌شد توضیحات بیشتری روی مطالب داده شود.

وی افزود: امیدوارم سال بعد شاهد تعداد بیشتری کلاس به صورت تخصصی‌تر و فنی‌تر باشیم.

نکات تازه‌ای آموختم

ساسان آخرین فردی است که در مستر کلاس Performance optimization and final build file size reduction in Unity3D با او گفت‌وگو می‌کنیم. وی با بیان این که نکات جالب و تازه‌ای در این کلاس آموختم گفت: روند برگزاری کلاس‌ها خوب است.

وی افزود: برگزاری کلاس به صورت کارگاه برای تازه‌کارها و برگزاری کلاس نکته و پرسش و پاسخ برای افراد با تجربه می‌تواند مفید باشد.

اسلاید‌های قابل فهم

سراغ دانشجویان کلاس UX and Cognitive Science Applied to Game Development می‌رویم که تدریس آن را Celia Hodent برعهده داشت. نفر اول طراح بازی است و سال گذشته نیز در TGC حضور داشته است. وی می‌گوید: استاد کاملا به موضوع کلاس مسلط بود. بیان استاد با توجه به سطح متوسط زبان افراد خیلی روان بود و اسلایدهای خیلی خوبی تهیه شده بود.

وی افزود: به نظرم می‌توان در TGC برای برگزاری کلاس‌های تخصصی‌تر نیز برنامه‌ریزی کرد.

تنوع کلاس‌ها افزایش یابد

زهرا که طراح UX است نیز درباره کلاس خانم Hodent می‌گوید: استاد کاملا سوار بر موضوع بود توانستیم چیزهای مفیدی از او یاد بگیریم. او نکاتی از بازی‌های کامپیوتری گفت که در زمینه طراحی بازی‌های موبایلی نیز به کار می‌آید.

امین نیز که در این کلاس شرکت کرده بود گفت: خیلی خوب می‌شود اگر سال آینده تنوع کلاس‌ها افزایش یابد.

با امکانات ناشناخته Unity آشنا شدیم

مجتبی در کلاس Mastering Unity’s UI and Animation systems که تدریس آن را Fred Moreau برعهده داشت شرکت کرده بود. وی گفت: کلاس خیلی خوبی بود و با امکانات کمتر گفته شده Unity آشنا شدیم.

وی افزود: درباره روند ساخت یک بازی و حتی عرضه و انتشار آن نیز صحبت‌های خوبی مطرح شد.

مسترکلاس‌های TGC با استقبال گسترده بازی‌سازان برگزار شد

۵ مسترکلاس TGC با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان به موضوعات نوین بازی‌سازی، سیزدهم تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این کلاس‌ها بیش از ۱۵۰ نفر از بازی‌سازان، دانشجویان و علاقه‌مندان به این حوزه، به طور فشرده با مسایل روز بازی‌سازی آشنا شدند.

Fred Moreau مستر کلاس Mastering Unity’s UI and Animation systems را تدریس کرد. کیان اشرفی نیز درباره Turn-based Strategy Game Postmortem صحبت کرد.

همچنین Mert Can Turgut درباره All About Mobile Attribution & adjust Dashboard Tour با علاقه‌مندان به صحبت پرداخت و مجتبی رجبی نیز کلاسی با عنوان Performance optimization and final build file size reduction in Unity3D برگزار کرد.

Celia Hodent نیز روز گذشته کارگاه UX and Cognitive Science Applied to Game Development برپا کرد.

مسترکلاس‌های TGC2018 یک روز پیش از آغاز رسمی این رویداد در انستیتو ملی بازی‌سازی برگزار شد تا شرکت کنندگان در این کلاس‌ها بتوانند در کنفرانس‌ها نیز شرکت کنند.

