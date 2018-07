سری The Witcher طرفداران مشتاقی دارد که همه آن‌ها امیدوار به ساخت یک نسخه جدید از این فرانچایز در آینده هستند. در حالی که نمی‌دانیم آیا داستان Geralt واقعا به پایان رسیده یا نه، داگ کوکل به عنوان صدا پیشه این شخصیت می‌خواهد در صورت ساخت نسخه بعدی، داستان آن در رابطه با شخصیت Ciri باشد.

به گزارش پردیس گیم، او در مصاحبه‌ای با Gamereactor گفت "اگر می‌خواهید بحث را به سمت The Witcher 4 بکشانید، فقط می‌توانم بگویم من هیچ نظری ندارم گرچه فکر می‌کنم روزی ساخته خواهد شد. این نظر من است و CD Projekt Red می‌داند که در حال انجام چه کاری است و من هیچ ایده‌ای از برنامه‌ آن‌ها ندارم اما اگر من جای آن‌ها بودم، The Witcher 4 را می‌ساختم ولی برروی شخصیت Ciri تمرکز می‌کردم. او در The Witcher 3 به رفتن به دنیاهای دیگر اشاره نمود و معتقدم توسعه یک بازی در رابطه با بازدید او از آن دنیاهای متفاوت می‌تواند جذاب باشد."

صدای داگ کوکل برای Geralt تا مدت زیادی در یاد طرفداران خواهد ماند و امیدوار هستیم آرزوی او برای آینده این سری به حقیقت بپیوندد. قطعا دنبال کردن ماجراجویی‌های Ciri می‌تواند عملی شود اما متاسفانه The Witcher 4 فعلا در دست ساخت نیست. ما فقط باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا CD Projekt RED به ندای طرفداران گوش می‌دهد و نسخه بعدی را می‌سازد یا خیر. در حال حاضر آن‌ها برروی Cyberpunk 2077 کار می‌کنند.

منبع متن: pardisgame