Just Cause 4 قصد دارد تا به بهترین بازی جهان باز سندباکس تبدیل شود

کارگردان عنوان Just Cause 4 یعنی فرانچسکو آنتولینی با وب‌سایت GameRector مصاحبه‌ای داشته و اعلام کرده که آن‌ها از اشتباهات خود در عناوین قبلی این سری درس گرفته‌اند و قصد دارند این عنوان را به بزرگترین عنوان جهان باز سندباکس تبدیل نمایند.

“ما قصد داریم تا بهترین عنوان جهان باز سندباکس را بسازیم. قصد داریم عنوان سندباکسی را بسیازیم که بزرگترین ممکن برای بیان در یک عنوان جهان باز را می‌دهد. ما می‌خواستیم تا فیزیک را به سرحد آن برسانیم، و ما می خواستیم به یک احساس تنوع و کشف بازگردیم که احساس می‌کنم ما آن را در عنوان Just Cause 3 گم کردیم. این چیزهایی است که من در جایی خواندم، اما بازیکنان می گویند اگر فکر می کنید که می‌توانید این کار را در سری Just Cause انجام دهید، موقعیت بسیار خوبی است تا آن را در اختیار داشته باشید و احتمالا بهتر از آنچه فکر می‌کنید، خواهد شد. بنابراین ما در حال تلاش برای انجام دادن درخواست هواداران هستیم. در عین حال، ما خیلی خوب می‌دانیم که همه بازیکنان نمی‌خواهند در یک عنوان sandbox فقط به خاطر آنکه یک عنوان جهان باز است، وقت خود را طلف کنند. بنابراین، حقیقت این است که اگر بخواهید این جنبه بازی را کاملا نادیده بگیرید و فقط آن را بازی کنید، بهتر است به تجربه عناوین قبلی بپردازید.”

همچنین کارگردان این عنوان مشخص کرده است که کسانی که نمیخواهند بیش از حد به تجربه جنبه‌های مختلف یک عنوان Sandbox بپردازند، بهتر است به عناوین قبلی سری Just Cause بپردازند. در میان نوآوری‌های جدید بازی، آنتولینی اعلام کرده است که آن‌ها بر هوش مصنوعی “بسیار پیشرفته” و اکتشاف به صورت عمودی، که باعث می شود بازی در مقایسه با سایر اقدامات سبک سوم شخص منحصر به فرد باشد، تمرکز داشته‌اند.

عنوان Just Cause 4 قرار است در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۸ یعنی سه شنبه، ۱۳ آذر برای کنسول‌های ایکس باکس وان، پلی استیشن۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

منبع متن: gamefa