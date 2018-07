عنوان A Thief’s End پایان دورانی از سری بازی‌های Uncharted را رقم زده است، داستان شخصیت‌اصلی ناتان دریک (Nathan Drake) خاتمه یافته و جایی در دست Naughty Dog برای کاوش آینده‌ی او باقی نمانده است.

توسعه‌دهنده‌ی بازی در گذشته صراحتا اعلام کرد که بعد از Uncharted 4 به سری باز نخواهد گشت، اما بعد از آن عنوان The Lost Legacy منتشر شد و این باور را در ذهن‌ها کاشت که توسعه‌دهنده می‌تواند بدون دخیل بودن Drake هم کارهای بیشتری انجام دهد.

سازنده "امی هنینگ" ادعا می‌کند هنوز جا برای داستان‌های بیشتری از Uncharted وجود دارد. ظاهرا امی هنینگ که در مراحل اولیه‌ی توسعه‌ی Uncharted 4 استودیوی Naughty Dog را ترک کرد و دیگر عضوی از آن نیست، ایده‌های زیادی درمورد اینکه مجموعه به کجا می‌تواند برود دارد.

به گزارش پردیس‌گیم هنینگ در مصاحبه‌ای با GameReactor گفته است: "چطور می‌شود ادامه‌‌اش داد؟ خب راستش، این کار سختی است، چون یک‌جورایی داستان را جمع کرده‌ان و آن پیش‌نگاه را هم داشتیم. ببینید، من فکر می‌کنم چیزهای زیادی است که می‌شود باهاشون ادامه داد: Cassie، با دختر نیتن، می‌توان مروری بر داستان‌های پیشین Nathan Drake داشت (فلش‌بک)... فقط یک نگاه به Indiana Jones بندازید، جدا هیچ محدودیتی وجود ندارد.

همیشه می‌توانید برگردید عقب و داستانی از یک شخصیت مسن‌تر تعریف کنید که رنگ کاملا متفاوتی به آن می‌دهد که به نوعی کار قشنگی است و می‌شود یک نسخه ایندیانا جونزِ جوان از Nathan Drake را به تصویر کشاند. من هیجان‌زده‌ام، چون بنظر می‌رسد فیلم‌سازها قصد دارند همین کار را با فیلم Uncharted انجام دهند و به یک زمان عقب‌تر بازگردند".

امی هنینگ چندی پیش نیز اعلام کرد شرکت EA را ترک کرده است که گزارش پردیس‌گیم در این مورد را می‌توانید در اینجا بخوانید!

وعده‌ی ملاقات بعدی با این سری، فیلمی درمورد ناتان دریکِ جوان به بازیگری Tom Holland (بازیگر Spider-Man) خواهد بود، درحالی که Naughty Dog مشغول کار کردن بر روی The Last of Us Part II بوده و به احتمال زیاد برای مدتی کار دیگه‌ای انجام نخواهند داد.

منبع متن: pardisgame