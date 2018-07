میازاکی: در Sekiro بارها کشته خواهید شد؛ سیستم رستاخیز تاثیری بر درجه سختی بازی ندارد

همان‌طور که می‌دانید عنوان Sekiro: Shadows Die Twice بازی بعدی استودیو From Software است. با این که تم و سبک بازی با سری Dark Souls و دیگر بازی‌های قبلی این استودیو تفاوت دارد، هم‌چنان عناصر بسیاری از عناوین قبلی From Software در این بازی وجود دارند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از WCCFTech، آقای "هیدتاکا میازاکی" (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان بازی در مصاحبه‌ای با Eurogamer تایید کرده که بازیکنان دفعات بسیاری در Sekiro به مرگ خواهند رسید؛ حتی با وجود سیستم رستاخیز و احیای جدید که در بازی وجود دارد.

"هدف این است که بازیکن دفعات زیادی کشته شود. و این بدلیل مفهوم شخصیت اصلی بازی یعنی نینجا است؛ به عنوان یک نینجا، اسلحه‌ها و تجهیزات شما کم‌تر از یک سامورایی یا شوالیه معمولی بوده و مرگ همیشه در یک قدمی‌تان است. ما می‌خواهیم تا هر نبرد بازی حماسی و سخت باشد – می‌خواهیم بازیکنان آن خطر، ترس و هیجان موجود در مبارزات با دشمنان را با تمام سلول‌های بدن خود احساس کنند. و برای اجرایی کردن این تصمیم، بازیکن باید دفعات زیادی بمیرد. ولی زمانی که آن‌ها می‌میرند، دوباره زنده شده و دوباره می‌میرند، و همین چرخه ادامه می‌یابد، حس خوبی به فرد منتقل نمی‌شود به همین دلیل سیستم رستاخیز و احیا را در بازی پیاده‌سازی کردیم. "

"چیزی که می‌خواهیم همه آن را درک کنند این است که ما نمی‌خواهیم بازی را آسان‌تر کرده و یا از اثرات چالش‌های بازی بکاهیم. این سیستم (رستاخیز) خلق‌نشده تا بازیکنان در قبال مرگ بی‌توجه باشند و یا از مرگ نترسند. ما می‌خواهیم که آن‌ها هنوز حس‌وحال مرموز و ترسناک مرگ را تجربه کنند (اگر خواهان آن هستند) و همان‌طور که در روند توسعه بازی پیش می‌رویم، بیشتر برروی آن کار کرده و توضیح خواهیم داد. "

سپس "میازاکی" درباره یک تغییر اساسی Sekiro نسبت به سری Dark Souls صحبت کرد. برخلاف آن بازی، در Sekiro رویکردها و راه‌های متفاوتی برای مبارزه وجود خواهد داشت و این نوع طراحی، مناسب بازیکنان بیشتری خواهد بود؛ نه تنها افرای که از عکس‌العمل‌هایی سریع برخوردار هستند.

"این به چیزی که در گذشته درباره نینجا و اینکه آن‌ها به چیزهای بسیاری دسترسی دارند و باید برای غلبه بر موقعیت‌های مختلف بر تک‌تک اسلحه‌های‌شان مهارت کافی داشته باشند، باز‌می‌گردد. پس ما حس می‌کنیم که این بار، ابزارهای بسیاری برای بازیکنان آماده کرده‌ایم؛ چه بازیکنان بخواهند بدون فکر به مبارزه پرداخته و شمشیر به شمشیر با دشمنان نبرد کنند و چه بخواهند با استفاده از Shinobi Prosthetic (پروتز شینوبی: دست مصنوعی نینجا که توسط مجسمه‌ساز معبد متروکه ساخته شده و از آن می‌توان برای کارهای مختلفی از جمله دسترسی به پشت‌بام‌ها و و کاوش محیط استفاده کرد) به شیوه‌ای هوشمندانه با دشمنان بر اساس نقطه ضعف‌‌شان‌ روبرو شوند، آزادی عمل دارند. حتی می‌توانند در خفا و به صورت پنهانی یک حمله را برنامه‌ریزی کرده و سپس با دشمن درگیر شوند. در کل راه‌های بسیاری برای مبارزه وجود دارد. "

عنوان Sekiro: Shadow Die Twice در تاریخی نامعلوم در سال 2019 توسط Activision برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame