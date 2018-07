اولین نگاه بر Starfield؛ نسل تصادفی از جنس Bethesda

"به قلم عرفان بدری"

تکنولوژی "نسل تصادفی (که در انگلیسی procedural generation یا random generation نامیده می‌شود)" یک روش ایجاد تکسچرها و مدل‌های 3 بعدی می‌باشد که به سازندگان این امکان را می‌دهد که با ایجاد یکسری الگوریتم بتوانند به صورت خودکار مقدار زیادی از یک محتوا را در بازی ایجاد کنند.

ممکن است که با شنیدن کلمه‌ی نسل تصادفی، اولین چیزی که به یادتان بیاید No Man’s Sky باشد. بازی‌ای که این تکنولوژی مهم‌ترین و اصلی‌ترین پایه‌اش بود و تبلیغ زیادی را هم برای آن انجام داد. No Man’s Sky از تعداد بسیار بسیار زیادی سیاره در بازی خود استفاده می‌کند که می‌توانید به همه‌شان سفر کنید و البته بازی نسبت به آنچه که فکر می‌کنید حجم بسیار بسیار کمی دارد، به طوری که حجم آن در اوایل 3-4 گیگابایت بیشتر نبود. بازی‌هایی همچون The Elder Scrolls: Arena و Daggerfall نیز از این تکنولوژی استفاده می‌کردند که باعث خلق و دسترسی به یک قاره‌ی کامل در بازی می‌شد. همچنین استدیوی Avalanche نیز برای ساخت جزایر در بازی Just Cause از این تکنولوژی استفاده می‌کرد.

علاوه بر آن این تکنولوژی در عناوین دیگری همچون بازی‌های سری Diablo، نسخه‌ی سوم و چهارم Persona، نسخه‌ی اول و دوم Left 4 Dead، Terraria، Minecraft، Rust و Lego World نیز نقش بسزایی داشته و قرار است تا پتانسیل کامل و نسخه‌ی پیشرفته‌تر نسل تصادفی را در عنوان پرسر و جاه‌طلبانه‌ی Star Citizen ببینیم. جالب است بدانید که کارگردان معروف، پیتر جکسون هم از نسل تصادفی در فیلم The Lords of the Rings استفاده کرده است.

انتظارها به پایان رسید

Starfield مدت‌ها پیش در جریان شایعات حضور داشت و اعلام شد که در E3 2017 به همراه بازی Game of Thrones که آن هم توسط Bethesda ساخته می‌شود، معرفی می‌شود. این شایعه خیلی زود تکذیب شد، اما تا قبل از E3 2018 ما بازهم شاهد انتشار شایعاتی حول Starfield بودیم.

بالاخره در E3 2018 شاهد معرفی این بازی بودیم و اعلام شد که Starfield قرار است برای کنسول‌های نسل نهم منتشر شود، پس احتمال اینکه بتوانیم بازی را تا قبل از سال 2020 تجربه کنیم، تقریبا صفر درصد است. Starfield تا مدتی پیش در مرحله‌ی پیش تولید قرار داشت، اما طبق گفته‌ی تاد هاوارد هم اکنون قابل بازی است.

The Elder Scrolls در فضا

از Starfield چه می‌دانیم؟ خب، جواب این سوال این است: هیچی. تریلر بازی تنها یک نمایش از فضا بود و ما به صورت رسمی هیچ اطلاعاتی از بازی نداریم، اما با توجه به شایعات و خبرهای منتشر شده می‌توان گفت که حداقل از ماهیت بازی خبرهایی داریم.

Starfield اولین فرنچایز جدید Bethesda بعد از 25 سال است. این شرکت بعد از تجربیاتی که از آخرالزمان Fallout و جهان تاریخی بی‌نظیر The Elder Scrolls به دست آورد، اینبار تصمیم به ساخت یک بازی در ژانر علمی تخیلی گرفته. ساخت Starfield پس از عرضه‌ی Fallout 3 شروع شد و تیم سازنده پس از تکمیل کار خود بر روی Fallout 4، توانسته‌ تا بر روی ساخت این بازی تمرکز کند و مراحل ساخت آن را به همراه Fallout 76 به خوبی جلو ببرد.

Bethesda بسیار دوست داشت که بتواند یک سبک مخصوص و منحصر به فرد را در ژانر علمی تخیلی ایجاد کند، درست مثل سری Fallout که با دیگر عناوین آخرالزمانی، تفاوت بسیاری دارد. پس انتظار می‌رود که ما در Starfield شاهد یک جهان عظیم و با تاریخ غنی باشیم که روی آن بسیار فکر شده باشد، درست مثل سری Fallout و The Elder Scrolls که یک تاریخ بسیار غنی را به همراه دارند و توصیف آن شاید چند ده کتاب را بطلبد، به علاوه شاید آینده‌ی این 2 سری برای ده‌ها بازی دیگر از لحاظ داستانی تضمین شده باشد.

طبق شایعات Starfield از بازی‌های Star Citizen، Beyond Good and Evil و Elite Dangerous الهام گرفته و جهان آن بسیار به Star Wars شباهت دارد. در حقیقت بازی قرار یک عنوان فضایی فانتزی از نوع علمی تخیلی نرم باشد. این بدان معناست که ما در داستان آن زیاد به مسائل علمی و فنی و جزئیات تکنولوژی‌ها توجه نمی‌کنیم و بیشتر شاهد توجه به بخش‌های نرم‌تر همچون روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و فلسفه هستیم و همچنین تکنولوژی‌هایی که در آن به کار گرفته می‌شوند، ممکن است که از لحاظ علمی حتی غیرممکن باشند، مانند قدرت سفر در زمان یا تله‌پات کردن. ترکیب این ایده‌ها به همراه ایده‌های Bethesda می‌تواند نوید یک بازی بسیار جذاب و البته متفاوت را بدهد.

Starfield احتمالا دارای یک جهان به نام The Unknown Regions است که دقیقا شبیه عنوان No Man’s Sky است و ما در آن شاهد استفاده از تکنولوژی نسل تصادفی هستیم که باعث به وجود آمدن تعداد زیادی سیاره می‌شود. اما در 4 سیاره از همه مهم‌تر هستند، 3تا از این 4 سیاره از تکنولوژی فوق پیشرفته‌ی نسل تصادفی استفاده می‌کنند که باعث می‌شود ما شاهد سیاره‌های یکنواخت نباشیم، در واقع این سیاره‌ها بسیار متفاوت و پرجزئیات هستند. در این میان، یک سیاره وجود دارد که مهم‌ترین سیاره‌ی کل بازی است، ما در این سیاره شاهد یک تنوع زیستی و محیطی هستیم که به صورت کامل توسط سازندگان ساخته شده و یک جهان بسیار پرجزئیات را به ما نشان می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، Starfield اجتمالا بیشتر شبیه یک نسخه از The Elder Scrolls است و ما در آن شاهد یک جهان واقع گرایانه نیستیم و موجودات زیادی در بازی وجود دارند و این احتمال وجود دارد گونه‌های باهوشی حاضر باشند و شخصیتی که ما کنترل آن را برعهده می‌گیریم، لزوما یک انسان نیست.

و اما انتظارات ما...

اگر توضیحاتی که در شایعه‌ها آمده‌اند درست باشند، می‌توان انتظار یک بازی بسیار عالی باشیم و بعدها می‌توان Starfield را در کنار The Elder Scrolls و Fallout، جزو سری‌های مقدس Bethesda به شمار آورد.

اکنون که از همین ابتدا اعلام شده بازی برای کنسول‌های نسل نهم است، مهم‌ترین انتظار ما ارائه‌ی یک گرافیک بسیار خوب است. گرافیک بالا یکی از لازمه‌های این بازی برای رقابت با عناوین نقش آفرینی دیگر می‌باشد. پس دیگر نباید اشتباه Fallout 4 تکرار شود.

دومین انتظار ما این است بازی بتواند یک تنوع قابل قبول را در جهان خود ایجاد کند و علاوه بر آن یک هدف و داستان مشخص و قابل قبول در آن وجود داشته باشد. اشتباهی که نه تنها No Man’s Sky، بلکه بسیاری از عناوین علمی تخیلی به آن گرفتار می‌شوند.

سومین انتظار نبود مشکلات فنی می‌باشد، 2 بازی آخر Bethesda یعنی The Elder Scrolls V: Skyrim و Fallout 4 از لحاظ فنی اصلا در وضعیت خوبی قرار نداشتند و ما در آن‌ها با وجود یک گرافیک متوسط روبه ضعیف، شاهد مشکلات فنی عجیبی همچون افت فریم و باگ بودیم. باتوجه به گستردگی و وسعت جهان Starfield، این موضوع یکی از مسائل نگران کننده است.

در آخر هم انتظار می‌رود بازی کمی پویاتر و طبیعی‌تر شود. دیگر ما نباید شاهد راه رفتن‌هایی که بعضی مواق عجیب می‌شوند،‌ سسیستم کاورگیری مشکل دار و پرش از روی موانع بسیار مصنوعی باشیم. علاوه بر آن سیستم خستگی و نیاز به تغذیه و آب می‌تواند چالش‌های خوبی را برای بازیکن ایجاد کنند، اگر به درستی و هوشمندی پیاده شوند.

منبع متن: pardisgame