تا به حال در مورد تمایل به ساخت عناوین AAA در صنعت بازی‌سازی بسیار صحبت شده است و اینکه هر سال چه میزان بودجه به بلاک‌باسترها اختصاص می‌یابد و چه پول زیادی در این حوزه رد و بدل می‌شود. با این حال توسعه عناوین AAA مسیر خود را پیش می‌رود و بدون شک بیشتر از هر زمان دیگر شاهد موفقیت این عناوین هستیم.

به عنوان مثال می‌توان به بازی Far Cry 5 اشاره کرد، یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های امسال و یا عنوان God of War که تا به این تاریخ توانسته رکورد سریع‌ترین میزان فروش را در میان عناوین انحصاری پلی‌استیشن ۴ به دست آورد.

سونی اینتراکتیو اینترتیمنت (Sony Interactive Entertainment) یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری بسیاری برروی عناوین AAA انجام داده است. در این زمینه می‌توان به نام‌های انحصاری بزرگی همچون Death Stranding ساخته استودیو کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions) و عنوان Spider-Man ساخته استودیو اینسومنیاک (Insomniac) اشاره کرد. در کنار آن‌ها نیز می‌توان عناوین فرست پارتی همچون The Last of Us: Part 2 و Ghost of Tsushima را نام برد. اما شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس استودیوهای جهانی شرکت سونی اینتراکتیو اینترتیمنت، در مورد چشم‌انداز فعلی توسعه بازی‌ها در صنعت بازی‌سازی چه نظری دارد؟ در ادامه صحبت‌های او را در مصاحبه‌ای با MCVUK می‌خوانید:

از یک سو در حوزه عناوین AAA، وسعت و تکنولوژی توسعه بازی بسیار پیشرفته است و هر بار که پروژه‌ای جدید را شروع می‌کنیم، احساس می‌کنم که برروی قمار بزرگی شرط‌بندی کرده‌ام. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، نتیجه نهایی این خواهد شد که شاهد ترکیبی شگفت‌انگیز از هنر و تکنولوژی خواهیم بود که یک سرگرمی تعاملی بسیار مهیج را در یک محیط بزرگ و اغلب جهان باز با شخصیت‌هایی بسیار شبیه به نمونه واقعی و موجوداتی تخیلی ارائه می‌دهد که ساعت‌های زیادی ما را سرگرم خواهند ساخت. به دلیل حجم بسیار بالای سرمایه‌گذاری‌ها، شکست خوردن در هر یک از این عناوین بسیار سنگین خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود که مدیریت پروژه‌های تریپل A فشار بسیار زیادی به سازندگان وارد کند. این بازی‌ها راهنمایان صنعت بازی‌سازی هستند تا آن را بیشتر و بیشتر به یک سرگرمی عمده تبدیل کنند. ما باید هنر ساخت عناوین تریپل A را ارتقا دهیم.

یوشیدا همچنین معتقد است که سازندگان عناوین مستقل نیز از حیث تجهیزاتی که در اختیار دارند و نیز امکان ارائه جهانی عناوین خود، فرصت‌های بسیار خوبی در اختیار دارند:

از طرفی دیگر، ما در دوره‌ای طلایی برای سازندگان مستقل به سر می‌بریم. ابزارهایی همچون موتور Unity و Unreal Engine فرصت‌های بسیاری را در اختیار افراد و تیم‌های کوچک با استعداد در سراسر جهان قرار می‌دهد تا بازی‌های بزرگی را توسعه دهند و آن‌ها در مقیاسی جهانی به مخاطبان عرضه کنند. با کاهش تعداد عناوین تریپل A و این که بعضی از عناوین تریپل A برای پرهیز از پذیرش ریسک، دچار نوعی تکرار شده‌اند، میدانی بسیار وسیع و باز برای عناوینی ایجاد شده که سازندگان مستقل می‌توانند آن‌ها را توسعه داده و در آن موفق شوند. من طرفدار شدید عناوین مستقل هستم چرا که همواره از تجربه‌ها و تجلی‌های هنری جدید در بازی‌ها لذت می‌برم. عناوین مستقل مواردی همچون نوآوری و آزمون و خطا را در صنعت بازی‌سازی هدایت می‌کنند و نقشی مهم در چشم‌انداز بازی‌ها دارند. ما به حمایت خودمان از این بازی‌ها ادامه می‌دهیم و برای شکوفایی بازار این عناوین تلاش خواهیم کرد.

صحبت‌های یوشیدا در این زمینه منطقی به نظر می‌رسد. عناوینی همچون Hollow Knight، Celeste، Cuphead، A Way Out و غیره توانسته‌اند با مکانیزم‌های گیم‌پلی و زیبایی‌شناسی متفاوت خود، موفقیت‌های بسیار مهمی در حوزه تجاری به دست آورند. ما حتی شاهد این هستیم که برخی از حرفه‌ای‌های صنعت بازی‌سازی مانند امی هنیگ (Amy Hennig) به توسعه عناوین مستقل روی آورده‌اند. در آینده باید دید که آیا تعادل بین عناوین مستقل و بلاک‌باسترهای پرهزینه برقرار خواهد ماند یا خیر. با این وجود جای خوشحالی است که شاهد هستیم افراد کاربلدی همچون یوشیدا به اهمیت این موضوعات کاملا واقف هستند.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا شما نیز با نظرات یوشیدا در این زمینه موافق هستید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

