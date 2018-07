با توجه به گزارش جدیدی که توسط وب‌سایت Sensor Tower منتشر شده است، نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims موفق به کسب درآمد ۱۵ ملیون دلاری در ۴ ماه شده است. نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims، در ماه مارچ میلادی یعنی اسفند سال گذشته برای سیستم عامل‎‌های اندروید و IOS منتشر شد. این عنوان پس از […]

با توجه به گزارش جدیدی که توسط وب‌سایت Sensor Tower منتشر شده است، نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims موفق به کسب درآمد ۱۵ ملیون دلاری در ۴ ماه شده است.

نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims، در ماه مارچ میلادی یعنی اسفند سال گذشته برای سیستم عامل‎‌های اندروید و IOS منتشر شد. این عنوان پس از انتشار، توانست به سرعت مورد توجه طرفداران سری The Sims قرار بگیرد. حال طی گزارش جدیدی که منتشر شده، این عنوان توانسته موفقیت جدیدی کسب کند و میلیون‌ها دلار برای شرکت الکترونیک آرتز درآمد کسب کند.

طی گزارش جدیدی که در وب‌سایت Sensor Tower منتشر شده است، نسخه گوشی‌های هوشمند The Sims توانسته در ۴ ماه اول انتشار‌ش بیش از ۱۵ ملیون دلار برای شرکت الکترونیک آرتز سودآوری داشته باشد. ۵۹% درآمد این عنوان از ایالات متحده کسب شده است، درحالی که ۸% این درآمد از کشور انگلستان کسب شده است. در حال حاضر مشخص نیست که این عنوان در باقی کشورها، چه مقدار درآمد داشته است.

هم‌اکنون، نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims، موفق‌ترین عنوان شرکت الکترونیک آرتز برای گوشی‌های هوشمند است. جالب توجه است که این عنوان از ابتدای انتشار تاکنون، درآمد کمتری نسبت به عنوان The Sims FreePlay که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، داشته است. در حالی که هیچ اطلاعات دقیقی وجود ندارد، منبع نشان می‌دهد که در ماه ژوئن نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims، هشتمین عنوان شرکت الکترونیک آرتز برای تلفن‌های همراه بوده است، در حالی که عنوان The Sims FreePlay موقعیت سوم در این لیست را دارد.

نسخه گوشی‌های هوشمند عنوان The Sims، مانند باقی عناوین سری The Sims، یک شبیه ساز زندگی است که در آن بازیکنان می‌توانند Sims خود را بسازند و به آن‌ها برای داشتن بهترین زندگی ممکن، کمک نمایند. شما هم اکنون می‌توانید به تجربه این عنوان بروی تلفن همراه خود بپردازید. همچنین شما می‌توانید در اینجا، نقد این بازی توسط وب‌سایت گیمفا را بخوانید.

منبع متن: gamefa