یکی از هیجان‌انگیزترین عناوینی که بتزدا (Bethesda) در کنفرانس مطبوعاتی خود در رویداد E3 2018 از آن رونمایی کرد، در کمال تعجب یک بازی موبایلی در سری بازی‌های نقش‌آفرینی و باسابقه خود یعنی The Elder Scrolls بود که تحت عنوان The Elder Scrolls: Blades شناخته می‌شود.

اما چیزی که باعث جذابیت The Elder Scrolls: Blades می‌شود، کامل به نظر رسیدن آن است. بازی گرافیکی بالا و پیشرفته ارائه می‌دهد و از مبارزاتی تکامل یافته پشتیبانی کرده و حتی دخمه‌ها نیز در بازی وجود دارند. از دیگر المان‌های بازی می‌توان به قابلیت لوت کردن و دنبال کردن ماموریت‌ها اشاره کرد. حتی یک شهر مرکزی نیز وجود دارد که می‌توانید آن را کم کم بازسازی کنید. همراه با این موارد، قابلیت ساخت و ساز نیز با الهام از عناوین اخیر بتزدا به این بازی راه یافته است.

علیرغم وجود این همه قابلیت، بتزدا اعلام کرده که بازی رایگان خواهد بود و این قطعا به معنی وجود واحد پول داخل بازی خواهد بود. با این وجود ظاهرا با بازی پرخرجی روبرو نیستیم. اخیرا تاد هاوارد (Todd Howard) رئیس استودیوهای بتزدا گیم (Bethesda Game Studio)، در مصاحبه‌ای با GamesIndustry.biz حضور یافته است. طبق اظهارات او، بتزدا تلاش کرده است تا در زمینه پولی کردن بازی تعادل مناسب را برقرار کند و تا حد امکان برای کاربران ایجاد مشکل نکند:

چطور می‌توانیم کسی را که زیاد به تجربه بازی می‌پردازد، در بازی نگه داریم؟ چطور برای آن‌ها ارزشی ایجاد کنیم که فراتر از گفتن این جمله که “الان وقتش رسیده به ما کمی پول بدهی” باشد؟

جای خوشحالی است که می‌بینیم بتزدا در این زمینه چنین طرز تفکری دارد. گاهی اوقات این احساس ایجاد می‌شود که بازی‌های موبایل، با توجه به پرداخت‌های داخل بازی، نمی‌توانند آنطور که باید به موفقیت مدنظر خود دست یابند. به جرأت می‌توان گفت که عنوان موبایلی قبلی بتزدا، یعنی Fallout Shelter، یکی از بهترین و منصفانه‌ترین گزینه‌های پرداخت داخل بازی را داشت که تا به حال دیده بودیم؛ بنابراین انتظار داریم که بتزدا در مورد The Elder Scrolls: Blades نیز همین روند را در پیش بگیرد.

The Elder Scrolls: Blades قرار است اواخر سال جاری میلادی، برروی گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل‌های آندروید و iOS منتشر شود. در نهایت قرار است بازی برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان، نینتندو سوییچ، رایانه‌های شخصی و پلتفرم‌های واقعیت مجازی نیز منتشر شود.

نظر شما در مورد این بازی چیست؟ آیا پولی بودن بازی به تجربه آن لطمه خواهد زد و یا به مانند عنوان Fallout Shelter شاهد گزینه‌های پولی منصفانه در بازی خواهیم بود؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa