انتشار اطلاعاتی از بسته الحاقی Advanced Gungeons and Draguns بازی Enter the Gungeon

چندی پیش، اطاعاتی جدید از بسته الحاقی Advanced Gungeons and Draguns بازی Enter the Gungeon منتشر شد که ما را بیش از پیش با محتویات این بسته، آشنا خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه قابل مشاهده است.

برای نخستین بار، بازی Enter the Gungeon در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. وظیفه ساخت این بازی بر عهده استودیو داج رول گیمز (Dodge Roll Games) بوده و توسط شرکت دیوالور دیجیتال (Devolver Digital) عرضه شد. این بازی در ابتدا فقط برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ منتشر شد اما در ادامه ما شاهد انتشار این بازی، برای مک، لینوکس، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ بودیم. پس از عرضه رسمی تیم سازنده بازی با عرضه به‌روزرسانی‌های مختلف، به خوبی از این بازی پشتیبانی کرده و توانسته در حمایت از Enter the Gungeon، نظر طرفداران را جلب کند.

حال به تازگی اطلاعاتی جدید از یکی از بسته‌های الحاقی بازی یعنی Advanced Gungeons and Draguns منتشر شده است. تقریبا در ماه اوت سال گذشته، سازندگان اعلام کردند که قرار است در آینده محتویات جدید و رایگانی برای بازی مذکور عرضه شود، حال به نظر می‌رسد که مراحل توسعه بسته الحاقی Advanced Gungeons and Draguns به خوبی در حال ادامه یافتن است و به‌زودی منتشر خواهد شد.

همچنین سازندگان ، اطلاعات جدیدی از بسته Advanced Gungeons and Draguns منتشر کردند. طبق گفته آن‌ها، بسته الحاقی بازی Enter the Gungeon قرار است که محتویات جدیدی را به بازی اضافه کند. محتویاتی مثل NPC های جدید، اتاق‌های جدید، باس‌فایت‌های جدید، رمزها، اسلحه‌ها و آیتم‌های تازه! همچنین قرار است در قالب به‌روزرسانی که این بسته الحاقی در آن گنجانده خواهد شد، یک بهینه‌ساز هم برای بازی عرضه شود تا شرایط بخش چندنفره بازی تغییر کند. تیم سازنده بازی قصد دارند تا روند کلی گیم پلی بازی Enter the Gungeon را، راحت‌تر از قبل برای کاربران آماده کند. این امر به این علت انجام خواهد شد که بازیکنان نسبت به سخت و آرام بودن بازی اعتراض داشتند، در حالی که آیتم‌های بسیار کم و یا کم ارزشی به عنوان جایزه در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت. در نهایت، کاربران قادر خواهند بود تا درجه سختی بازی را با توجه به نظر خود، تغییر دهند.

هنوز هم تاریخ انتشار دقیق بسته الحاقی Advanced Gungeons and Draguns مشخص نیست، اما با این اعلامیه جدید، مطمئن شدیم که بسته مذکور به‌زودی عرضه خواهد شد و کاربران تا چند هفته آینده، باید منتظر آن باشند. کمی قبل‌تر، کاربران و طرفداران بازی در سایت ردیت (Reddit)، نسبت به این که سازندگان تاریخ انتشار این بسته الحاقی را اعلام نمی‌کنند، معترض بودند. در واقع دلیل این تاخیر عرضه، از زبان سازندگان، بوجود آمدن مشکلاتی در مراحل توسعه نسخه نینتندو سوییچ بوده که به نظر می‌رسد این مشکلات، اکنون به پایان رسیده است.

آخرین به‌روزرسانی که برای بازی مذکور عرضه شد، به‌روزرسانی Supply Drop‌ بود که برخی سلاح و اتاق جدید را به بازی اضافه کرد.

عنوان Enter the Gungeon در حال حاضر، برای پلتفرم‌های مک، لینوکس، نینتندو سوییچ، رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان در دسترس است.

منبع متن: gamefa