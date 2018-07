تا به حال صحبت‌های زیادی در رابطه با بازی‌های AAA‌ که بودجه‌های سنگینی صرفشان می‌شود، شده است. این بازی‌ها در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته‌اند و همچنان هم به رشد خود ادامه می‌دهند، به طور مثال Far Cry 5‌ هم اکنون یکی از بهترین بازی‌های سال 2018 از لحاظ فروش است و همچنین عنوان God of War سریع‌ترین فروش را در تاریخ بازی‌های انحصاری داشته است.

شرکت Sony Interactive Entertainment هم اکنون یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید و نشر بازی‌های AAA است و عناوین بسیار بزرگی همچون Death Stranding، Spider-Man، The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima توسط استدیوهای این شرکت در حال ساخت هستند و بودجه‌ی بسیار زیادی هم برایشان صرف می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از GamingBolt، حال رئیس این شرکت یعنی شوهی یوشیدا درباره‌ی بازی‌های AAA گفته است: "فضا و مقیاس بازی‌های AAA آنقدر رشد کرده که نیاز به هزینه و بودجه‌ی بسیار زیادی دارد و برای من شروع هر پروژه، یک شرط بندی خیلی بزرگ است. هنگامی که نتیجه‌ی نهایی موفقیت آمیز باشد، شما می‌توانید یک تجربه‌ی شگفت انگیز را به همراه پیشرفت‌های هنر و تکنولوژی مشاهده کنید که می‌تواند شما را تا ساعت‌ها در یک جهان بسیار بزرگ، زیبا و پرجزئیات و به همراه شخصیت‌های واقعی یا موجودات و هیولاهای تخیلی غرق کند.

اما اگر این پروژه که سرمایه گذاری زیادی برای آن صورت گرفته شکست بخورد، فشار زیادی به تیم مدیریتی وارد می‌شود و عواقب بسیار سختی در انتظار ما خواهد بود. پس ما باید هنر ساختن یک بازی AAA را ارتقا و گسترش دهیم."





علاوه بر این‌ها یوشیدا احساس می‌کند که اکنون یک زمان عالی برای توسعه دهندگان بازی‌های مستقل است. او در اینباره نیز گفت: "اکنون یک دوره‌ی طلایی برای تیم‌های توسعه‌ی بازی‌های مستقل است و ابزارهای همچون موتور بازیسازی Unity و Unreal Engine این قابلیت را ایجاد کرده است که تیم‌های کوچک و با استعداد از سرتاسر جهان قادر به ساخت بازی‌های عالی باشند و آن را به عنوان یک بازی جهانی منتشر کنند.

بازی‌های AAA روز به روز در حال کمتر شدن هستند و بعضی بازی‌ها هم هستند که تقریبا هیچ گونه خلاقیت و ریسکی در آن‌ها وجود ندارند و ما شاهد تکراری شدنشان هستیم و همین هم توانسته موقعیت و زمینه را برای موفقیت بازی‌های مستقل ایجاد کند. من یکی از بزرگترین طرفداران بازی‌های مستقل هستم، زیرا که همیشه در آن‌ها یک تجربه‌ی تازه را کسب کردم و هنر واقعا در آن‌ها حس می‌کنم که همین باعث می‌شود از آن‌ها بسیار لذت ببرم. عناوین مستقل موجب افزایش نوآوری و گسترس صنعت بازی‌های ویدئوی می‌شوند و من هم بسیار دوست دارم تا از بازار این بازی‌ها حمایت کنم تا شکوفا شوند."





با توجه به موفقیت بازی‌های مستقلی همچون Hollow Knight، Celeste، Cuphead و A Way Out می‌تواند گفت که حرف‌های یوشیدا اشتباه نیست و این بازی‌ها در رشد صنعت بازی و همچنین مکانیک‌های دیگری چون زیبایی شناسی و گیم پلی، نقش مهمی داشته‌اند. ما حتی شاهد این هستیم که افراد متخصص و کاربلدی همچون امی هنیگ که یکی از بزرگترین سری‌ بازی‌های AAA یعنی Uncharted در کارنامه‌اش دیده می‌شود نیز به توسعه‌ی بازی‌های مستقل روی آورده است.

