معرفی DLC جدید Kingdom Come: Deliverance به نام From the Ashes + تریلر

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، استودیوی Warhorse یک ویدیوی معرفی از DLC جدید عنوان Kingdom Come: Deliverance به نام From the Ashes منتشر کرده است که به پلیرها مسئولیت ساخت یک دهکده از ابتدای کار را می‌دهد.

From the Ashes پلیرها را بعنوان یک مدیر و ناظر جدید مسئول تصمیماتی که مشمول ساخت یک دهکده می‌شود می‌کند، از جمله اینکه چه ساختمان‌هایی باید بنا شوند و چگونه اختلاف‌های میان اهالی دهکده را باید برطرف کرد. این ویدیو تاکید می‌کند که این DLC یک شهرساز نیست بلکه چیزی شبیه یک سیستم مدیریت مالی است. پلیرها دستور اینکه چه ساختمان‌هایی باید ساخته شوند را می‌دهند، و این ساختمان‌ها یا پول می‌سازند یا پول خرج می‌کنند. چالش در ساخت یک توازن است تا اینکه دهکده برای پلیر درآمد پایدار و ثابتی بوجود آورد.

این DLC گیم‌پلی را طوری بهبود می‌بخشد که برای مثال فرصت‌هایی برای ساخت یک میز کیمیاگری در سالن شهر ارائه می‌دهد، که اینگونه نیاز به جستجو برای آزمایشگاه در جاهای دیگر دنیا از میان می‌رود. ساخت یه اصطبل به پلیرها شانس خرید اسب‌هایی را می‌دهد که هیچ جای دیگری در دسترس نیستند، و ساخت یک پاسگاه به آن‌ها اجازه‌ی تربیت نگهبانان برای هرگونه سلاحی را می‌دهد.

البته اگر پلیرها به اندازه‌ی کافی خراب‌کاری کنند، ممکن است دهکده را به کلی از دست بدهند.

تریلر معرفی From the Ashes را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

عنوان Kingdom Come: Deliverance و From the Ashes هر دو بر روی PC، PlayStation 4 و Xbox One در دسترس می‌باشند.

منبع متن: pardisgame