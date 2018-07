505Games و Ovosonico برای توسعه و نشر یک IP جدید با یکدیگر همکاری خواهند کرد

سازنده مستقل ایتالیایی Ovosonico برای ساخت IP بلندپروازانه جدید خود با 505Games شریک شد و این بسیار هیجان‌انگیز است.

استودیو کاندید جایزه BAFTA چندی پیش اعلام کرد مدت زیادی نیست شراکت این دو شرکت در رابطه با پروژه جدید استودیو ایتالیایی به مرحله نهایی تایید دو طرف رسیده است. طبق قرار داد ناشر منابع را فراهم خواهد کرد و استودیو جدیدی که در میلان تاسیس شده است بر روی یک بازی مستقل AAA کار خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، استودیو Ovosonico در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد:

"با این همکاری، استودیو ما هدف جدیدی در رابطه با گسترش کسب و کار خود در رابطه با بازار عناوین AAA مستقل تعیین خواهد کرد. در راستای این گسترش، تیم ما به یک دفتر مدرن جدید در میلان منتقل خواهد شد."

این اولین باری نیست که 505Games و Ovosonico برای تولید یک پروژه با یکدیگر کار می‌کنند. عنوان Last Day of June استودیو Ovosonico که سال گذشته برای Nintendo Switch،PS4 و PC عرضه شده بود نیز توسط 505Games به انتشار رسید. بازی Last Day of June که در سبک سکوبازی قرار دارد توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند و حتی نامزد دریافت جایزه BAFTA نیز بشود. البته این اولین باری است که Ovosonico پا به عرصه عناوین AAA می‌گذارد.

"ماسیمو گوارینی"، رئیس Ovosonico، در ادامه کنفرانس مطبوعاتی گفت:

"انتقال تمرکز بر روی بازی AAA مستقل تماما به ساخت یک IP با منابع تولیدی با ارزش بر می‌گردد اما در عین حال قوت در طراحی، قیمت پایین و پروسه توسعه باز از ویژگی‌های پروژه مستقل خواهد بود. ما از همکاری دوباره خود با 505Games بسیار هیجان زده‌ایم. از طریق این همکاری دوباره می‌توانیم از پتانسیل‌های یکی از موفق‌ترین ناشران صنعت بازی‌های ویدیویی استفاده کنیم. از طرف دیگر در راستای خلق یک بازی منحصر به فرد و خارق‌العاده منابع بیشتری در اختیار خواهیم داشت. عنوانی که از نظر بودجه با عناوین AAA دیگر رقابت می‌کند.

همان‌طور که می‌دانید استودیو Remedy نیز برای ساخت Control با 505Games همکاری می‌کند. به نظر می‌رسد این ناشر در آینده‌ای نزدیک با ناشران بزرگ جهان رقابت خواهد کرد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame