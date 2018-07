اطلاعات جدیدی از بازی Kill La Kill منتشر شد

به تازگی اطلاعات تازه ای از بازی Kill La Kill منتشر شده که از انیمه‌ای با همین نام، اقتباس گرفته شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید. کمی قبل‌تر، مراسم Anime Expo 2018 برگزار شد که موجب خوشحالی بسیاری از طرفداران انیمه گردید، زیرا شاهد رونمایی از عناوین جدید و انیمه‌های مورد […]

به تازگی اطلاعات تازه ای از بازی Kill La Kill منتشر شده که از انیمه‌ای با همین نام، اقتباس گرفته شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

کمی قبل‌تر، مراسم Anime Expo 2018 برگزار شد که موجب خوشحالی بسیاری از طرفداران انیمه گردید، زیرا شاهد رونمایی از عناوین جدید و انیمه‌های مورد علاقه خود بودند. در جریان همین مراسم، استودیو Trigger و شرکت آرک سیستم ورکس (Arc System Works)، اطلاعات جدیدی از بازی اقتباسی Kill La Kill منتشر کردند که قرار است از انیمه هم‌نام خود الهام بگیرد. در واقع نام کامل این بازی Kill La Kill The Game: IF است که قرار است در دست عناوین اکشن سه بعدی قرار بگیرد و همان حس انیمه‌ی خود را، به کاربران منتقل کند. سازندگان این بازی در طول مراسم مذکور، نمایش‌های مختلفی داشتند تا کاربران به خوبی با دو شخصیت این انیمه، در بازی خود یعنی ریوکو ماتوی (Ryuko Matoi) و ساتسوکی کریون (Satsuki Kiryuin) آشنا شوند. لازم به ذکر است که سازندگان، حروف IF را به انتهای نام بازی اضافه کردند، این یک شوخی یا یک اشاره به نوع طراحی لباس‌های شخصیت‌های بازی می‌باشد، زیرا این حروف به معنای یک پارچه‌ی دیگر معنی می‌شود.

استودیو APLUS وظیفه ساخت این بازی را بر عهده دارد و به طور جدی با استودیو سازنده انیمه یعنی Trigger در حال همکاری است. در تریلرهایی که توسط سازندگان این بازی به نمایش درآمد، ما دو شخصیت ریوکو ماتوی و ساتسوکی کریون رو مشاهده کردیم که به صورت ۱ به ۱ در حال مبارزه با یکدیگر هستند. البته تمامی مبارزات این بازی بر اساس مبارزه‌های ۱ به ۱ ساخته نشده و قرار است ما در این بازی، شاهد نبردهای چندنفره باشیم. هنوز اطلاعات مهمی از اینکه چه شخصیت‌هایی از انیمه مذکور، در بازی وجود دارند، منتشر نشده است.

در مورد داستان این بازی، باید توضیح دهیم که کار طراحی خط داستانی، بر عهده یک نویسنده کاملا حرفه‌ای است که بر روی چندین انیمه دیگر کار کرده و در موفقیت آن‌ها نقش جدی داشته است. نویسنده این بازی کازوکی ناکاشیما (Kazuki Nakashima) بوده و قرار است تا یک داستان کاملا جدید را برای بازی Kill La Kill The Game: IF بنویسد. ما در داستان انیمه اصلی، شخصیت ریوکو ماتوی را در ابتدا مشاهده میکردیم و بعد از آن، شخصیت ساتسوکی کریون به عنوان شخصیت منفی بازی به بینندگان معرفی می‌شد. حال به نظر می‌رسد که قرار است داستان این بازی، از نگاه شخصیت ساتسوکی کریون با یک زاویه دید کاملا متفاوت نوشته شود. البته لازم به ذکر است که داستان بازی، یک ادامه کاملا رسمی بر داستان انیمه بازی بوده و این موضوع از سوی استودیو Trigger تایید شده است. در واقع طرفداران این انیمه می‌توانند ادامه داستان را، از طریق بازی آن دنبال کنند.

برای نخستین بار، انیمه Kill La Kill در سال ۲۰۱۳ در قالب ۲۴ قسمت منتشر شد و توانست نظر بسیاری از طرفداران انیمه را به خود جلب کند. افراد زیادی این انیمه را به خاطر داشتن داستان عجیب و غریب و البته جذب‌کننده، دوست دارند و البته خود این انیمه در طول نمایش خود، شوخی‌های بسیاری را با بینندگان خود دارد.

هنوز تاریخ انتشار دقیق بازی Kill La Kill The Game: IF مشخص نیست، اما می‌دانیم که در سال ۲۰۱۹ برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۴ عرضه خواهد شد. همان طور که گفتیم وظیفه ساخت این بازی بر عهده استودیو APLUS خواهد بود که قبل‌تر از این، بازی Little Witch Academia: Chamber of Time را ساخته بود. همچنین همین بازی یک اقتباس دیگر از یک انیمه دیگر بود که باز هم استودیو Trigger در ابتدا آن را تولید کرده بود. پس به نظر می‌رسد این دو استودیو از گذشته هم همکاری و روابط بسیار خوبی با یکدیگر داشته‌اند و قرار است این موضوع در بازی جدید آن‌ها هم دیده شود. ناشر این بازی هم یعنی Arc System Works، از شهرت بسیار خوبی برخوردار است و افراد زیادی آن را با عناوین Guilty Gear و BlazBlue می‌شناسند.

