جدول فروش هفتگی بریتانیا | Bandicoot در صدر

در تازه‌ترین نتایج به دست آمده از میزان فروش فیزیکی بازی‌های ویدئویی در بریتانیا مشخص شد که عنوان CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY پس از انتشار روی کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ برای دومین هفته متوالی موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده است.

در هفته منتهی به هفتم جولای ۲۰۱۸ میلادی پس از قرار گرفتن CRASH BANDICOOT در صدر جدول فروش هفتگی بریتانیا، عنوان JURASSIC WORLD: EVOLUTION توانست در اولین هفته فروش خود به رتبه دوم برسد که عملکرد قابل قبولی برای این عنوان و این سری است. در رتبه سوم هم می‌توان نام یکی دیگر از بازی‌های جدید که در همین اواخر عرضه شده‌اند را دید که این بازی از ساخته‌های یوبیسافت است و THE CREW 2 نام دارد. پس از آن عنوان FIFA 18 در رتبه چهارم قرار گرفت و پس از هفته‌های متوالی که به لطف به‌روزرسانی جام جهانی در رتبه اول قرار داشت، سرانجام در رتبه‌های پایین‌تر جدول مشاهده شد. MARIO TENNIS ACES نیز با یک پله سقوط نسبت به هفته قبل به رتبه پنجم رسید و کریتوس نیز با GOD OF WAR با قرار گرفتن در رتبه ششم در تعقیب آن قرار گرفت. MARIO KART 8 DELUXE نیز یکی دیگر از عناوین انحصاری نینتندو سوییچ است که در رتبه هفتم قرار گرفته است.

نکته قابل توجه در خصوص بازی‌های سوم تا هفتم این جدول این است که همه آن‌ها بلا استثنا با یک پله سقوط نسبت به هفته قبل رو به رو بوده‌اند و این FAR CRY 5 است که با دو پله صعود نسبت به هفته قبل این روند را قطع کرد و تبدیل به دومین بازی یوبیسافت شد که در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفته‌اند که خودش موضوع بسیار قابل توجه و جالبی است که دو بازی از یوبیسافت در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفته‌اند. STAR WARS BATTLEFRONT II نیز همچنان به لطف تخفیف‌ها و حراجی‌های خوبی که دریافت کرده همچنان در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته دیده می‌شود اما این هفته با دو پله سقوط همراه بوده و به رتبه نهم رسیده است. در پایان نیز FALLOUT 4 با یک پله سقوط نسبت به هفته قبل در جایگاه دهم این جدول ایستاد تا بدین ترتیب بررسی ما از ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به پایان برسد. در ادامه با بررسی سایر نکات جدول فروش این هفته با ما همراه باشید.

اما به جز JURASSIC WORLD: EVOLUTION این هفته شاهد عرضه یک بازی جدید دیگر نیز در بین ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا بودیم که RED FACTION: GUERRILLA REMARSTERED نام دارد و از ساخته‌های THQ Nordic به حساب می‌آید. به جز این دو، بازی جدید دیگری نتوانست در بین ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا خودش را نشان دهد.

اما این جدول از جنبه‌های زیادی قابل بررسی است که یکی از آن‌ها عناوین انحصاری هر پلتفرم است. در هفته‌های اخیر نینتندو سوییچ با داشتن بیشترین بازی انحصاری در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته توانست گوی رقابت را از رقیبان بزرگ و به نام خودش برباید، باید ببینیم که این هفته هم چنین می‌شود یا خیر. با نگاهی گذرا به این جدول می‌بینیم که تعداد عناوین انحصاری سونی در بین ۴۰ بازی پرفروش هفته در بریتانیا به ۲ عدد می‌رسد در حالی که مایکروسافت نیز دارای ۲ نماینده است و اما نینتندو سوییچ با داشتن ۸ بازی، یک هفته دیگر نیز توانست با اقتدار رقیبان خود را کنار بزند و بیشترین تعداد بازی‌های انحصاری را به نام خودش ثبت کند.

جدول فروش این هفته فراز و نشیب‌های زیادی داشت که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. ابتدا به بیشترین سقوط‌ها و بدترین عملکردها می‌پردازیم. این هفته GRAND THEFT AUTO V در کمال تعجب خود را در این بخش می‌بیند چرا که در هفته گذشته پس از قرار گرفتن در رتبه هشتم، این هفته به جایگاه دوازدهم رسید تا نسبت به هفته گذشته خود ۴ پله سقوط داشته باشد. بی شک این بازی عملکرد این هفته خودش را به‌زودی جبران خواهد کرد و به جایگاه بهتری خواهد رسید چرا که GTA V تنها عنوانی است که از زمان عرضه خود تا به حال هیچ وقت از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته جدا نشده است و همیشه خود را در این جمع باقی نگه داشته که در اکثر مواقع هم در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته مشاهده شده است.

نسخه نینتندو سوییچ MINECRAFT نیز با هفت پله سقوط نسبت به هفته گذشته یکی از بدترین عملکردها را در هفته گذشته داشته است. همچنین DESTINY 2، MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR و همینطور WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS که به ترتیب در رتبه‌های بیست و ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند نیز به ترتیب با ده، چهارده و یازده پله سقوط بدترین عملکردها را در هفته گذشته به نام خود ثبت کردند. همچنین SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE نیز نسبت به هفته گذشته پنج پله سقوط داشت و در جایگاه بیست و نهم قرار گرفت و علاوه بر آن CALL OF DUTY: WWII نیز با یازده پله سقوط و جابجایی از رتبه نوزدهم به سی‌ام، یکی دیگر از بدترین عملکردها را به ثبت رساند. VAMPYR نیز با هفت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه سی و چهارم یکی دیگر از عملکردهای بد هفته گذشته را به ثبت رساند. همینطور MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE رده چهلمی نیز با به ثبت رساندن ده پله سقوط نسبت به هفته قبل دقیقا لب مرز ایستاد و خود را در آستانه خروج از جمع ۴۰ بازی پرفروش دید تا زنگ خطر برایش به صدا در بیاید.

اما نکته امیدواری هم در جدول این هفته وجود داشت، جایی که ASSASSIN’S CREED ORIGINS با شش پله صعود نسبت به هفته قبل از رتبه بیست و یکم به رتبه پانزدهم رسید و یا THE SIMS 4 که از جایگاه بیست و هشتم این هفته به رتبه شانزدهم رسید. DOOM نیز این هفته صعود شش پله‌ای داشت و از رتبه بیست و چهارم به هجدهم رسید. این‌ها برترین صعودها در هفته گذشته بودند اما عناوینی هم بودند که بهتر از این‌ها عمل کردند و توانستند پس از این که از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته خارج شده بودند، یک بار دیگر به این جمع بازگردند و در این جدول قرار بگیرند. از این جمله می‌توان به بازی‌هایی نظیر OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION اشاره کرد که بهتر از همه آن ها عمل کرد و توانست در رتبه هفدهم قرار بگیرد تا با روحیه‌ای بالا برای قرار گرفتن در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته در هفته آینده تلاش کند. پس از آن NEED FOR SPEED PAYBACK را می‌بینیم که در رتبه بیست و چهارم ایستاده و بعد از آن هم BURNOUT PARADISE REMASTERED رده سی و ششمی را مشاهده می‌کنیم. TENNIS WORLD TOUR رده سی و هفتمی نیز یکی دیگر از بازی‌هایی بود که در توانست این هفته خود را در بین ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا جا کند.

در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا، در کنار لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم باشید. لازم به یادآوری این نکته است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است لذا نتایج نهایی با آمار ذکر شده متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر ۱ ۱ CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY ACTIVISION ۲ JURASSIC WORLD: EVOLUTION SOLD OUT SALES & MARKETING ۲ ۳ THE CREW 2 UBISOFT ۳ ۴ FIFA 18 EA SPORTS ۴ ۵ MARIO TENNIS ACES NINTENDO ۵ ۶ GOD OF WAR SONY COMPUTER ENT. ۶ ۷ MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO ۱۰ ۸ FAR CRY 5 UBISOFT ۷ ۹ STAR WARS BATTLEFRONT II EA GAMES ۹ ۱۰ FALLOUT 4 BETHESDA SOFTWORKS

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa