Devil May Cry 5 نسخه‌ی بعدی از سری بازی‌های محبوب Devil May Cry می‌باشد، عنوانی که مدت‌هاست طرفدران منتظر معرفی آن هستند و بالاخره این اتفاق هیجان انگیز در طی رویداد E3 2018 به حقیقت پیوست. این نسخه بعد از پایان Devil May Cry 4 آغاز خواهد شد و پس از نسخه‌ی فرعی DMC، می‌توان گفت که Devil May Cry 5 در ادامه‌ی داستان اصلی این سری می‌باشد. نسخه پنجم اولین نسخه از این سری است که از مدل‌های واقعی برای ساخت شخصیت‌های واقع گرایانه استفاده می‌کند. بنابراین اگر می‌خواهید با افراد پشت صحنه آشنا شوید با گیمفا در ادامه مطلب همراه باشید.

در حالی که صدا پیشه‌های نسخه‌‌ی قبلی در Devil May Cry 5 حضور خواهند داشت، اما مدل زنده‌ی سازنده‌ی شخصیت Dante، آدام کُوی (Adam Covie) می‌باشد. از آنجایی که Dante مسن‌تر از قبل است، آدام کُوی انتخاب بسیار درستی برای این شخصیت دوست داشتنی می‌باشد. می‌توانید تصویر منتشر شده از آدام کُوی در Devil May Cry 5 را از قسمت زیر مشاهده کنید.

حال نوبت به Nero می‌رسد که کارلو بیکر (Karlo Baker) مدل زنده‌ی سازنده‌ی چهره‌ی او در بازی می‌باشد. با توجه به شباهت ظاهری میان کارلو بیکر و Nero، می‌توان گفت که او انتخاب کاملا درستی برای این نقش می‌باشد و مطمئنا حضور او باعث رضایت بسیاری از طرفداران خواهد شد. می‌توانید تصویر منتشر شده از کارلو بیکر و Nero را از قسمت زیر مشاهده کنید.

به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان Devil May Cry 5 به خوبی توانسته‌اند وظیفه‌ی خود مبنی بر ارائه‌ی گرافیکی واقع‌گرایانه را انجام دهند. متاسفانه بازی در سال جاری عرضه نخواهد شد و باید تا سه ماه‌ی اول سال ۲۰۱۹ میلادی منتظر انتشار آن ماند. می‌توانید از این قسمت به مشاهده تریلر معرفی بازی در E3 2018 بپردازید.

نظر شما در مورد این افراد چیست؟ آیا آنها انتخاب درستی برای طراحی شخصیت‌های Dante و Nero هستند؟

منبع متن: gamefa