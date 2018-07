عنوان The Culling 2 رسما معرفی شد + تریلر و تصاویر معرفی

در دوره فعلی پدیده Battle Royale و بازی‌های بزرگ و موفقی نظیر Fortnite و PlayerUnknown’s Battlegrounds، استودیو Xaviant در حرکتی جالب و غیرمنتظره، بدون هیچ‌گونه تبلیغات و هایپی از بازی The Culling 2 برای عرضه در همین امروز رونمایی کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، استودیو Xaviant رسما اعلام کرد The Culling 2 که دنباله‌ای بر عنوان بتل‌رویال The Culling در سال 2016 است، امروز به صورت رسمی با قیمت 19.99 دلار برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد. یکی بودن تاریخ رونمایی و زمان عرضه بازی، حرکتی کاملا سورپرایزکننده بوده و اکنون باید دید که در چنین بازاری مملو از عناوین مختلف، آیا The Culling 2 می‌تواند به موفقیت برسد یا نه!

جدا از معرفی و تاریخ انتشار ناگهانی بازی، استودیو Xaviant از اولین تریلر بازی نیز به همراه تصاویری زیبا رونمایی کرد.

در ادامه می‌توانید تصاویر و تریلر معرفی بازی را مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود یا کیفیت Full HD

تماشا به صورت FullScreen

آیا شما نسخه اول این بازی را تجربه کرده‌اید؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

