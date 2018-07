عنوان Ori and the Blind Forest توانست موفقیت‌های بسیاری را برای تیم توسعه‌دهنده اتریشی خود یعنی استودیو مون (Moon Studios) کسب کند. این بازی که در سبک مترووانیا (زیرسبکی از ژانر اکشن ماجرایی) می‌باشد و سال ۲۰۱۵ عرضه شده، توانسته است جوایز بسیاری را به نام خود ثبت کند. حال جامعه بازی‌بازان انتظار نسخه بعدی […]

عنوان Ori and the Blind Forest توانست موفقیت‌های بسیاری را برای تیم توسعه‌دهنده اتریشی خود یعنی استودیو مون (Moon Studios) کسب کند. این بازی که در سبک مترووانیا (زیرسبکی از ژانر اکشن ماجرایی) می‌باشد و سال ۲۰۱۵ عرضه شده، توانسته است جوایز بسیاری را به نام خود ثبت کند. حال جامعه بازی‌بازان انتظار نسخه بعدی این سری که تحت عنوان Ori and the Will of the Wisps شناخته می‌شود را می‌کشند که قرار است سال ۲۰۱۹ و برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی و اکس باکس وان منتشر شود.

توماس مالر (Thomas Mahler)، رئیس استودیوهای مون، در مصاحبه‌ای با Daily Star شرکت کرده و از دو پیشرفت بزرگ که در زمینه گرافیکی عنوان Ori and the Will of the Wisps و در بخش‌های نورپردازی و محیط صورت گرفته، صحبت کرده است. در ادامه صحبت‌های او در این زمینه می‌خوانید:

از لحاظ هنری، دو مبحث بسیار بزرگ وجود دارد که در این بازی برروی آن‌ها کار کرده‌ایم. یکی از آن‌ها سیستم پویای نورپردازی است که در نتیجه آن تمام بافت‌های موجود در بازی به منابع نور واکنش نشان می‌دهند. این بدین معنی است که ما وارد عمق بازی شده و برروی تمامی سطوح و تمامی آیتم‌ها و آبجکت‌ها، یک ماسک نوری قرار داده‌ایم. بافت‌های بسیاری وجود دارد که ما مجبور به رنگ‌کردن آن‌ها هستیم تا نورپردازی بازی کاملا پویا باشد. این کار بسیار سخت است. همچنین بازی کاملا فیزیک محور است و تمام چیزهایی که در بازی می‌بینید زنده هستند. هر چیزی که برروی آن می‌ایستید و یا با آن تعامل برقرار می‌کنید، در آن لحظه تکان می‌خورد و نقش خود را در جهان بازی ایفا می‌کند. بسیار طول کشید تا این ایده را عملی کنیم، ولی ما از نتیجه کار و ظاهری که به بازی داده است بسیار خرسندیم. این بسیار بهتر از آن که همه چیز ثابت باشد، به نظر می‌رسد.

عنوان Ori and the Will of the Wisps برروی اکس باکس وان ایکس از وضوح ۴K و محدوده دینامیکی بالا پشتیبانی می‌کند. همچنین این بازی از قابلیت Xbox Play Anywhere پشتیبانی می‌کند. این بدین معنی خواهد بود که با خرید نسخه دیجیتالی بازی از طریق فروشگاه مایکروسافت، امکان تجربه آن برروی هر دو پلتفرم اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی با سیستم‌عامل ویندوز ۱۰ فراهم می‌شود. این عنوان قرار است در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۱۹ در دسترس قرار گیرد.

منبع متن: gamefa