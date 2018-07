Ori and the Will of the Wisps نورپردازی پویا و محیطی واکنش پذیر ارائه خواهد داد

Ori and the Blind Forest یک موفقیت شگفت‌انگیز برای تیم اتریشی Moon Studios بود که در سال 2015 عرضه شد و توانست نظر منتقدین را به خود جلب و جوایز زیادی دریافت کند. حال جامعه بازیکنان در انتظار ادامه بازی، Ori and the Will of the Wisps، هستند که برای عرضه بر روی PC و Xbox One در سال 2019 تایید شده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، آقای "توماس مالر"، رئیس Moon Studios، در گفت و گویی با Daily Star اعلام کرد که بازی از نظر گرافیکی در دو زمینه پیشرفت خارق‌‎العاده‌ای داشته است. یکی از دو دستاورد جدید نورپردازی پویا و دیگری محیط واکنش‌پذیر می‌باشد.

او در این باره گفت:

"از نظر هنری، دو مورد وجود دارد که در بازی جدید اعمال کردیم. یکی از آن‌ها سیستم نورپردازی پویا است. بنابراین تمامی بافت‌ها در بازی به نور منبع واکنش نشان خواهند داد. این بدان معنا است که ما برای هر سطح نور را نقاشی کردیم. در بازی بافت‌های زیادی وجود داشت که مجبور بودیم برای همه آن‌ها رنگامیزی نور را انجام دهیم. در نتیجه این تلاش‌های سخت نورپردازی پویا را خواهیم داشت، این یک ماموریت طاقت‌فرسا بود.

همچنین، فیزیک همه جا وجود خواهد داشت و همه موارد زنده خواهد بود. هر چیزی که در طول بازی بر روی آن راه بروید و یا با هر چیزی که تعامل داشته باشید همزمان با Ori حرکت خواهد کرد و حس زنده بودن را منتقل می‌کند. خیلی طول کشید تا این ویژگی را اعمال کنیم اما در نهایت از نتیجه بسیار خوشحال و راضی هستیم."

Ori and the Will of the Wisps از رزولوشن 4K و HDR نیز حمایت خواهد کرد. این عنوان یک بازی XPA نیز به حساب می‌آید یعنی می‌توانید آن را بر روی Xbox One یا Windows 10 PC تجربه کنید.

منبع متن: pardisgame