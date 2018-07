به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon، شرکت EA استودیو سازنده بازی‌های موبایلی، Industrial Toys که توسط مدیر و بنیان‌گذار سابق Bungie تشکیل شده است را خریداری کرد. با توجه به اعلامیه جدید EA، این سازنده به استودیو‌های جهانی EA خواهد پیوست تا بر روی تجربه‌های جدید کار کند.

Industrial Toys بیشتر بخاطر ساخت دو بازی شوتر موبایلی Midnight Star و ادامه آن، Midnight Star: Renegade، شناخته می‌شود. این استودیو کالیفرنیایی 14 کارمند دارد و از این به بعد ایده‌های خود را زیر نظر EA تبدیل به بازی خواهد کرد.

قبل از Industrial Toys، بنیان‌گذار این شرکت، آقای "الکس سروپین"، استودیو Bungie را تشکل داده و بر روی بازی‌های Marathon و Halo: Combat Evolved کار کرده بود. بعد از این که مایکروسافت Bungie را خریداری کرد، آقای سروپین Wideload Games را تشکیل داد و بر روی عناوین Stubbs the Zombie و Hail to the Chimp کار کرد. بعد از آن Wideload توسط Disney خریداری شد و سروپین به عنوان مدیرعامل استودیوهای تعاملی Disney کار کرد. سروپین در سال 2012 دیزنی را ترک کرد و Industrial Toys را به وجود آورد.

لازم به ذکر است که Midnight Star عنوان موفقی بود و یکی از بهترین بازی‌های شوتر موبایلی به حساب می‌آید.

نظر شما در این باره چیست؟