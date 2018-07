ناشران و توسعه دهندگان پرشماری را می‌توان نام برد که با بخش چند نفره‌ی بازی‌هایشان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند؛ گرچه در بخش بازی‌های تک نفره عملکرد آنچنان قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند. در بین تعداد ناشرانی که با عرضه تجربه‌های تک نفره موفقیت کسب کرده‌اند، (نظیر نینتندو) شاید سونی با عرضه عناوینی […]

ناشران و توسعه دهندگان پرشماری را می‌توان نام برد که با بخش چند نفره‌ی بازی‌هایشان به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کرده‌اند؛ گرچه در بخش بازی‌های تک نفره عملکرد آنچنان قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند. در بین تعداد ناشرانی که با عرضه تجربه‌های تک نفره موفقیت کسب کرده‌اند، (نظیر نینتندو) شاید سونی با عرضه عناوینی نظیر بازی God of War، بازی Horizon: Zero Dawn و بازی Detroit: Become Human جزو معدود شرکت‌هایی باشد که توانسته هم از نظر تجاری و هم از نگاه انتقادی موفق عمل کند.

با این حال، با توجه به موفقیت سونی در عرضه بازی‌های تک نفره، شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida) رئیس استودیوهای جهانی سونی (Sony Worldwide Studios) در جریان Develop: Brighton اظهار داشته که وی تمایل دارد تا علاوه بر این قضیه، موفقیت بیشتری در بازی‌های چند نفره کسب کنند. به غیر از عناوینی از جمله سری Uncharted و Gran Turismo و حتی The Last of Us، دیگر بازی‌های سونی در بخش چند نفره موفق نبوده‌اند. این در حالی است که برخی از بازی‌های انحصاری این شرکت هیچ بخش آنلاین و چند نفره‌ای هم ندارند و تمرکزشان برروی بخش داستانی است.

ای در حالی است که سونی در نسل قبل به اضافه بازی‌هایی نظیر Uncharted و سری Gran Turismo عناوینی نظیر Killzone و Resistance و همچنین بازی انحصاری Dust 514 را نیز برای کنسول پلی‌استیشن ۳ خود عرضه ساخت (هرچند بازی God of War: Ascension نیز حاوی بخش چند نفره بود اما در آن حدی که انتظار می‌رفت نبود). پرواضح است که تلاش‌های سونی در زمینه عرضه بازی‌های چند نفره در چند سال اخیر رو به کاهش پیش رفته است اما اگر نتایح و آمار و ارقام این شرکت را بررسی کنیم، این قضیه خیلی هم به ضررشان نبوده است.

یوشیدا همچنین در خصوص عرضه کنسول پلی‌استیشن ۳ و قیمت آن نیز صحبت کرد و آن را «لحظه‌ای وحشتناک» توصیف کرد. وی همچنین درباره بازی The Last Guardian نیز صحبت کرد که ابتدا برای پلی‌استیشن ۳ در دست ساخت بود اما نرخ فریم نتیجه نهایی بین ۱۵ تا ۲۰ فریم بر ثانیه بود و به همین جهت آن‌ها تصمیم گرفتند تا این بازی را برای کنسول نسل هشتمی توسعه دهند.

رئیس استودیوهای سونی در ادامه به موضوع نسخه‌های بازسازی شده عناوین قدیمی پرداخت و ابراز داشت که گرچه کسی مخالف عرضه چنین عناوینی نیست اما این بازی‌ها در اصل هیچ نقشی در پیشبرد صنعت بازی‌های ویدئویی ندارند. وی به بازی Journey ساخته استودیوی ThatGameCompany نیز اشاره کرد که ابتدا برای پلی‌استیشن ۳ در دسترس قرار گرفت و پس از ان شاهد انتشار آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ بودیم. وی به وجود این بازی انحصاری افتخار کرد که توانست جایزه‌های بسیاری را برای سازندگانش به ارمغان آورد.

