Rocket League به سرویس Game Pass مایکروسافت اضافه شده است

Rocket League یک عنوان فوتبالی ماشینی است که توسط استودیو سایانیکس (Psyonix) توسعه یافته و توانسته جوایزی را نیز به دست آورد. به تازگی این عنوان به سرویس Game Pass مایکروسافت اضافه شده است.

مایکروسافت قبلا یک تیزر معرفی مربوط به Rocket League برای اپیزود این ماه Inside Xbox در توییتر منتشر کرده بود و بازی حال هم برروی صفحه فروشگاه اکس باکس و هم فروشگاه رسمی مایکروسافت قرار گرفته است.

بازی‌های جدید سرویس اشتراکی مایکروسافت که اغلب به عنوان نت‌فلیکس دنیای بازی‌ها شناخته می‌شود، اواخر امشب و از طریق برنامه Inside Xbox معرفی خواهند شد.

Rocket League فوریه سال ۲۰۱۶ برای اکس باکس وان عرضه شد. دیو هاگوود (Dave Hagewood) رئیس و کارگردان استودیو سایانیکس در مورد عرضه بازی برروی اکس باکس گفت:

مایکروسافت اولین بار سرویس Game Pass اکس باکس را فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی معرفی کرد. اوایل سال جاری میلادی، مایکروسافت اعلام کرد بازی‌های ساخته شده توسط استودیوهای مایکروسافت، هم‌زمان با روز انتشار در این سرویس قرار می‌گیرند. آن زمان فیل اسپنسر (Phil Spencer) رئیس اکس باکس در این زمینه توضیحاتی را ارائه داد:

ما در حرکتی رو به جلو قصد داریم که تمام عناوین انحصاری جدید اکس باکس وان را که توسط استودیوهای مایکروسافت توسعه می‌یابند، هم‌زمان با تاریخ انتشار جهانی آن‌ها در Game Pass اکس باکس قرار دهیم. این بدین معنی خواهد بود که عنوان Sea of Thieves هم‌زمان با انتشار در بیستم مارس، در سرویس Game Pass اکس باکس نیز برای تمامی اعضا در دسترس خواهد بود. این برنامه نه تنها عناوین معرفی‌شذه‌ای همچون Sea of Thieves، State of Decay 2 و Crackdown 3 را هم‌زمان با تاریخ انتشار آن‌ها به Game Pass اضافه ‌می‌کند، بلکه عناوین معرفی‌نشده استودیوهای مایکروسافت از جمله بزرگترین فرنچایزهای انحصاری اکس باکس مانند Halo، Forza و Gears of War را نیز هم‌زمان با روز انتشار به این سرویس اضافه می‌کند.