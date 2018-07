استودیوی Naughty Dog تاکنون صحبتی در رابطه با این موضوع نکرده بود اما حالا وقت آن رسید تا مشخص شود Ellie در The Last of Us Part II شخصیت همراه خواهد داشت که در نسخه اول هم به همین شکل بود.

به گزارش پردیس گیم، پس از اشارات زیاد از سوی امیلیا اسکاتز به عنوان طراح ارشد گیم‌پلی The Last of Us Part II، نیل دراکمن، کارگردان ارشد و خالق بازی، این موضوع را طی مصاحبه‌ای با Buzzfeed تایید کرد:

"Ellie قبلا یک NPC بود اما حالا شخصیت اصلی این داستان است. بازیکن کنترل Ellie را دارد و با توجه به چیزی که در گذشته ساختیم، می‌توان گفت تعدادی NPC در این داستان همراه شما خواهند بود گرچه ما این NPC را در نمایش گیم‌پلی نشان نمی‌دهیم."

منظور از او از گیم‌پلی بازی، همان نمایشی است که در E3 2018 دیدیم و با شخصیت جدیدی به نام Dina آشنا شدیم. او و Ellie ظاهرا عاشق یکدیگر هستند اما وی را خارج از کات‌سین اولیه مشاهده نکرده‌ایم.

The Last of Us Part II در تاریخ نامشخصی برای کنسول PS4 به‌طور انحصاری منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame