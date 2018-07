تصاویر جدیدی از بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV منتشر شد

به تازگی استودیوی نی‌هون فالکوم (Nihon Falcom) تصاویر جدیدی از بازی نقش آفرینی ژاپنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: The End of Saga منتشر کرده است که در این تصاویر، نگاهی خواهیم داشت به شخصیت های بازی. ابتدا توجه داشته باشید که این تصاویر قسمت‌های زیادی از بازی The Legend of Heroes: Trails […]

به تازگی استودیوی نی‌هون فالکوم (Nihon Falcom) تصاویر جدیدی از بازی نقش آفرینی ژاپنی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: The End of Saga منتشر کرده است که در این تصاویر، نگاهی خواهیم داشت به شخصیت های بازی.

ابتدا توجه داشته باشید که این تصاویر قسمت‌های زیادی از بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III را فاش می‌سازند؛ عنوانی که بازی‌بازان کشورهای اروپایی و غربی هنوز موفق به تجربه‌ی آن نشده‌اند.

در میان تصاویر منتشر شده از The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV، شخصیت‌های محبوب بسیاری از نسخه‌های دیگر این سری به چشم می‌خورند که از میان آن‌ها می‌توان به Estelle Bright، شخصیت محبوب نسخه‌ی Trails in the Sky به همراه دو شخصیت دیگر یعنی Joshua Bright و Renne Bright اشاره کرد. همچنین در ادامه شاهد تصاویری از پادشاهی Liberl و نشان گروه Bracer Guild هستیم که در نسخه‌ی چهارم حضور خواهند داشت. شما می‌توانید تصاویر مورد نظر را در قسمت پایین مشاهده کنید:

بازی The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV در تاریخ پنج‌شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ( ۲۷ سپتامبر۲۰۱۸) به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و تنها در کشور ژاپن عرضه خواهد شد.

